Nachspielzeit - ein Aufruf an alle: Helft Marlon Reyher mit den „Anpfiff“-Heften

Von: Malte Rehnert

Teilen

Marlon Reyher vom TSV Okel zeigt den Ordner mit den alten „Anpfiff“-Beilagen. Er hat jetzt viele davon, aber noch nicht alle. Das soll sich ändern. © Rehnert

Kreisliga-Fußballer Marlon Reyher vom TSV Okel sammelt die „Start in die Saison“- bzw. „Anpfiff“-Hefte, die von der Sportredaktion dieser Zeitung seit den 80er Jahren - immer im Sommer - herausgebracht werden. Und der 26-Jährige hätte gerne Exemplare aus allen Jahren, um sie zu digitalisieren und allen zur Verfügung zu stellen, die Interesse daran haben. Dafür braucht er Unterstützung: Wer schenkt oder leiht Reyer solche Saison-Beilagen? Ein Aufruf an die Leserschaft!

Wer sich deratig für den hiesigen Lokalsport und dessen Historie interessiert, verdient jegliche Unterstützung. Beim Aufräumen sind Marlon Reyher neulich ein paar alte „Start in die Saison“-Hefte in die Hände gefallen. Die Fußball-Beilagen erscheinen seit den 80er-Jahren immer im Sommer und heißen inzwischen „Anpfiff“. Der Offensivmann des Kreisligisten TSV Okel wollte mehr davon und fragte in der Redaktion an, ob dort noch alle Hefte vorhanden seien. Leider nein! Aber der Kollege Carsten Sander hat viele davon (von 1992 bis 2007) sorgfältig in einem Aktenordner archiviert und war bereit, sich davon zu trennen. Nach Okels Heimspiel gegen Stuhr (0:4) kam es zur Übergabe – und Reyher lächelte glücklich.

Doch was hat der 26-Jährige mit den „ollen Kamellen“ vor? Zunächst mal möchte er ausgiebig darin herumstöbern und in Erinnerungen schwelgen: „So nostalgiemäßig. Mal gucken, welche Legenden aus dem Landkreis darin auftauchen.“ Nächster Schritt: Digitalisieren und die Beilagen jedem zugänglich machen, der mag. Und „ganz wirre Gedanken in meinem Kopf“ beschäftigten sich sogar mit einer Doktorarbeit zu dem Thema: „Vielleicht in fünf, sechs Jahren.“

Reyher arbeitet aktuell als Referendar (Fächer: Geschichte und Biologie) an der Oberschule Rockwinkel in Oberneuland. Zuvor hat er an der Bremer Uni Geschichte studiert und war Jugendtrainer beim Bremer SV: „Die haben da auch viele solcher alten Hefte, zum Beispiel über den Panzenberg.“ Da entstand sein Faible für die Lokalsportgeschichte.

Allzu gerne würde er nun natürlich seine schon stattliche „Anpfiff“-Sammlung vervollständigen: „Vielleicht können wir da ja einen kleinen Aufruf machen.“ Können wir!

Hat noch jemand Ausgaben der Fußballhafte zu Hause rumfliegen und kann sie Reyher zur Verfügung stellen? Leihweise ginge auch, dann scannt er sie ein und schickt sie zurück. Bitte einfach eine Mail senden an marlon.reyher@schule.bremen.de.