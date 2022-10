Energiesparen in Sportstätten: Heizen mit Holz in einer von vier Hallen - Diepholz versucht viel

Von: Cord Krüger

Teilen

Es brennt effizient! Die Beleuchtung der Diepholzer Mühlenkamphalle, Heimspielort der HSG Hunte-Aue Löwen in der Handball-Verbandsliga, bekam schon vor zwei Jahren „energieffiziente Lichtquellen“, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Hallensprecher Matthias Giese in seiner Kanzel hat bei dieser Ausleuchtung alles im Blick. © Krüger

ENERGIESPAREN IN SPORTSTÄTTEN - Nächster Teil der Serie: Bei der Stadt Diepholz schreiben sie Bücher. Heizbetriebsbücher in den Sporthallen, wie Alissa Horstmann als Pressesprecherin der Stadtverwaltung erläutert. Das gibt Aufschluss über die tatsächlichen Verbräuche, und durch eine darauf ausgerichtete bessere Steuerung hoffen die Verantwortlichen auf bis zu 15 Prozent Ersparnis. Teils bereis abgeschlossen ist das Umrüsten auf energieeffizentes Licht in den Hallen, zudem erstellt die Verwaltung Plakate mit Energiespartipps. Einen Großteil der Kostenfresser vieler anderer Kommunen ist die Stadt bereits seit Jahren los: Das Hallen- und das Freibad befinden sich in Trägerschaft des Energieversorgers Stadtwerke Huntetal.

Wer trägt die Energiekosten für die Sportstätten?

„Die Stadt Diepholz trägt die Strom-, Wärme- und Wasserkosten der Sporthallen und Sportplätze. Die Versorgung der Sportlerheime läuft über den jeweiligen Verein“, erläutert Pressesprecherin Alissa Horstmann aus dem Rathaus.

Wie sehen die Energiespar-Ziele bei den Sportstätten konkret aus?

„Die Sporthallen sind Teil des Energiesparmodells ,Klimaschutz im Klassenzimmer‘ der Diepholzer Grundschulen. Diese nationale Klimaschutzinitiative fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima“, schildert Horstmann. „Das Projekt wurde Ende 2021 gestartet – mit dem Ziel, mindestens zehn Prozent der Energie- und Wasserkosten einzusparen.“

Welche Energiespar-Maßnahmen sind geplant oder werden umgesetzt?

„Für alle Sporthallen haben wir Heizbetriebsbücher eingeführt“, berichtet Horstmann: In der Mühlenkamphalle sowie den Sporthallen Aschen und St. Hülfe und den zwei Sporthallen der Grundschule an der Hindenburgstraße werden die Einstellungen der Heizkreise erfasst und an die tatsächliche Nutzung des Gebäudes angepasst. Nutzungszeiten, Raum-Solltemperaturen, Vorlauftemperatur, Absenkbetrieb, Neigung der Heizkurve, Heizgrenztemperaturen – die tatsächlichen Verbräuche sind wichtige Werte, um den Energiebedarf gezielter steuern zu können. Durch die optimale Regelung der Heizungsanlage könnten zehn bis 15 Prozent Energie eingespart werden. Zudem liefen die Sporthallen im ,Sommerbetrieb‘: Von Mai/Juni bis in den September wurden die Hallen nicht beheizt, nur die Warmwasserversorgung für die Duschen war im Betrieb. Zurzeit entwickelt die Stadtverwaltung Plakate mit Energiespar-Tipps, die für alle Nutzer sichtbar ausgehängt werden. In diese Informationen fließen auch einige Inhalte des Leitfadens zur Energieeinsparung ein, die der Olympische Sportbund erstellt hat. Auch die Checkliste des Landessportbunds zu Einsparpotenzialen findet sich dort in Teilen wieder. Bereits abgeschlossen ist die Beleuchtungssanierung der Mühlenkamphalle mit energieffizienten Lichtquellen – und zwar seit 2020“, erklärt Alissa Horstmann.

Sind Schließungen von Sportstätten in den kalten Monaten denkbar?

„Nein, im Zuständigkeitsbereich der Stadt Diepholz ist da nichts in Planung.“

Erheben Sie von den Vereinen Nutzungsgebühren für die Sportstätten?

„Nein. Nutzungsgebühren für die Sportstätten sah und sieht die Politik im Stadtrat nicht als erforderlich an“, stellt Horstmann klar.

Effiziente Modernisierung: Was wurde gemacht, was ist geplant?

„Alle Sporthallen verfügen über Gasbrennwertanlagen. In einer von vier Hallen ist der Anschluss an ein Holzhackschnitzel-Nahwärmenetz geplant“, verrät Horstmann. Weitere Pläne: „Mit dem politischen Beschluss zur Realisierung von Solarstromanlagen auf kommunalen Gebäuden werden auch die Grundschulen und Sportstätten in den kommenden Jahren mit Photovoltaik ausgestattet.“

Folgende Serienteile sind bereits erschienen:

Energiesparen in Sportstätten: Bassum, Twistringen und Syke wollen „den Vereinssport weiter fördern“

Bruchhausen-Vilsen ist „seit langer Zeit im Sparmodus“

Energiesparen in Sportstätten: Weyhe und Stuhr rüsten um und appellieren an Vereine