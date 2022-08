Heinemann aus allen Lagen: Melchiorshauser trifft dreimal beim 4:1 zum Landesliga-Start

Von: Fabian Terwey

Melchiorshausen jubelt: Der dreifache Torschütze Lukas Heinemann (l.) klatscht sich mit Kelvin-Eric Heise ab. © Terwey

Marc Schönthal war von dem Auftakterfolg selbst überrascht. „Das ist ein Bombenergebnis nach dieser scheiß Vorbereitung. Das hätte von uns keiner erwartet“, freute sich der Trainer des Bremer Fußball-Landeslgisten TSV Melchiorshausen über den 4:1 (2:0)-Sieg beim TSV Hasenbüren.

Bremen – Verletzungen und Urlaube hatten beim TSV wie schon in der Vorbereitung und beim Erstrundenaus im Pokal bei Bezirksligist TV Eiche Horn für arge Personalprobleme gesorgt. So musste Melchiorshausens Auswechselkeeper Calvin Ewert als letzter verbliebener Reservist von insgesamt nur zwei Auswechselspielern in der Schlussphase auf dem Feld aushelfen. Kevin Sökel hatte „mit Verdacht auf Knöchelbruch“ verletzt vom Feld gemusst (87.). Das Einzige, worüber sich Schönthal an diesem nahezu perfekten Sonntag ärgerte. „Es war ein unnötiges Frustfoul an der Mittellinie, als das Spiel längst entschieden war. Das muss Rot sein, gab es aber nicht. Übel, weil wir sowieso schon wenige Leute zur Verfügung haben“, kommentierte der Coach.

Lukas Heineman stochert, köpft und schiebt ein

Der dreifache Torschütze Lukas Heinemann hatte Melchiorshausen im Strafraumgewühl in Front gestochert (14.). Einen Freistoß von Kapitän Nils Kaiser köpfte Moritz Anton zum 2:0 ins Tor (27.).

In Halbzeit zwei kombinierte sich der Torschütze dann mit Alban Aradini über die linke Seite, ehe er den Ball in den Strafraum querlegte, sodass Heinemann nur noch den Fuß hinhalten musste – 3:0 (64.). Hasenbüren kam aber wieder heran. Nachdem die Gastgeber hoch gepresst hatten, spielte Kaiser einen Fehlpass – die Gastgeber steckten den eroberten Ball durch, und Dennis Ahrens vollstreckte (65.).

Doch zittern mussten die Gäste nicht mehr. Eine kurz ausgespielte Ecke flankte Anton in den Strafraum – Heinemann köpfte zum 4:1 ein (81.). „Größenwahn kommt bei uns aber nicht auf“, sagte Schönthal: „Wir müssen weiter hart arbeiten.“

Fußball-Landesliga: TSV Hasenbüren - TSV Melchiorshausen 1:4 (0:2) Melchiorshausen: Lehmkuhl - Kaiser, Heinemann, Weseloh (69. Kel.-E. Heise), Sökel (87. Ewert), Anton, Lange, Aradini, M. Nienstermann, Westerhold, Görgens.

Tore: 0:1 (14.) Heinemann, 0:2 (27.) Anton, 0:3 (64.) Heinemann, 1:3 (65.) Ahrens, 1:4 (81.) Heinemann.

Schiedsrichterin: Jennifer Rehnert (OT Bremen).