Heimstärke untermauert

Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II kämpft SVGO Bremen ohne Mosel 30:26 nieder

+ © G. Müller Die Bremer Erik Brandt (l.) und Mathias Fischer (r.) attackierten in dieser Szene Barnstorfs Allrounder Tobias Mundhenke, der beim 30:26 achtmal ins Schwarze traf. © G. Müller

Barnstorf - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Die Verbandsliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II schlugen am Sonnabend vor knapp 100 Zuschauern in der Barnstorfer Vereinssporthalle zunächst Schlusslicht SVGO Bremen mit 30:26 (16:10) und ließen es sich danach auf der Weihnachtsfeier beim Italiener gut gehen.

„Die Einstellung stimmte, und kämpferisch haben alle noch einmal alles gegeben. Wir überwintern auf dem dritten Platz“, freute sich Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel, der aufgrund einer hartnäckigen Bronchitis nicht mitwirkte, über den fünften Sieg im fünften Heimspiel. Er lobte vor allem Mannschaftskapitän Tobias Mundhenke (8), Rückraumakteur Finn Richter (6/2) und Rechtsaußen Sascha Recht (5), die gemeinsam 19/2 Tore warfen.

Die Gastgeber lagen schnell mit 2:4 (6.) zurück, steigerten sich danach. Richter und Recht glichen nicht nur zum 4:4 (8.) aus, sondern Richter (2) und Mundhenke brachten die Heimmannschaft mit drei Treffern in Folge auf die Siegerstraße – 7:4 (11.). „Die Bremer traten nur mit sechs Feldspielern an, hielten aber gut dagegen“, sprach Mosel dem Oberliga-Absteiger ein Lob aus. So verkürzte der zwölffache Torschütze Mathias Fischer auf 10:11 (23.). Anschließend handelten sich die Gäste Zeitstrafen ein. In Überzahl baute der Aufsteiger seinen Vorsprung auf 16:10 aus. „Wir haben unsere Chancen sauber ausgespielt und viel Tempo gemacht“, analysierte der 34-jährige HSG-Coach.

Nach dem Wechsel lag die Heimmannschaft ständig mit vier oder fünf Toren vorn (26:21/50.) und fuhr letztendlich einen sicheren 30:26-Erfolg ein. Linkshänder Matthias Andreßen (2) schied bereits in der ersten Hälfte mit einer Knieverletzung aus. Seinen Part im halbrechten Rückraum übernahm Mundhenke. Routinier Tomas Lenkevicius wirkte in den letzten 20 Minuten mit, stabilisierte die Abwehr und erzielte ein Tor.

mbo