Heimsieg-Ausfahrt bleibt dicht

Stuhr - Von Gerd Töbelmann. Irgendwie hatte es Christian Meyer schon vorher geahnt: „Dass wir unsere schwarze Serie ausgerechnet gegen die starken Sulinger durchbrechen, wird bestimmt nicht leicht.“ 15-mal sind die Stuhrer in der Fußball-Landesliga nun auf eigenem Platz angetreten – und kein einziges Mal sprang dabei ein Sieg heraus. Auch gestern nicht, denn im letzten Heimspiel der Saison kassierte der Tabellenletzte ein 0:4 (0:1) gegen den TuS Sulingen.

„Die Sulinger haben schon eine starke Mannschaft, aber in der ersten Halbzeit haben wir uns ganz gut gewehrt“, meinte Stuhrs Coach Christian Meyer. Und sein TV-Trainerkollege Stephan Stindt fügte noch hinzu: „Einen Ehrentreffer hätten wir auf alle Fälle verdient gehabt. Aber natürlich hat Sulingen hochverdient gewonnen.“

Sulingens Trainer Maarten Schops, der wie immer an der Seitenlinie Vollgas gegeben hatte, war mit Abstrichen mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir uns zu viele Fehler geleistet und mehr zugelassen, als ich mir gewünscht hätte. Und nach dem Wechsel haben wir unsere immer größer werdende Überlegenheit nicht noch zu weiteren Treffern genutzt. Aber so unzufrieden, wie sich das jetzt vielleicht anhört, bin ich mit dem 4:0 nicht.“

Die Gäste pressten auf dem tollen Stuhrer Nebenplatz zwar gewaltig, aber die erste Chance der Partie gehörte dem TVS: In der elften Minute tankte sich Torben Drawert gekonnt durch, doch sein Linksschuss ging über den Balken. Auch zwei Minuten vor dem Wechsel hätte der 26-Jährige treffen können, war freistehend im Abschluss aber zu hektisch.

Zwischen diesen beiden Möglichkeiten hatte Sulingen das Heft mehr oder minder fest im Griff. Allerdings sprang nur ein Treffer heraus. In der 28. Minute stand Pierre-Maurice Neuse nach Flanke von Marvin Zawodny goldrichtig und drückte zum 1:0 ein. Danach vergaben Pascal Löhmann (31./scheiterte an Keeper Daniel Bischoff), Atsushi Waki (33./Lattenkreuz) und auch Jan-Christoph Thom (42./verzog knapp) eine höhere Führung.

Die Stuhrer durften also weiterhin noch vom ersten Heimsieg der Saison träumen. Doch dieser Traum zerplatzte recht zügig. In der 55. Minute patzte Bischoff bei einem Zawodny-Freistoß, ließ die Kugel nach vorn abprallen, sodass Neuse recht locker zum 2:0 abstauben konnte. Nur 120 Sekunden später fiel die Entscheidung: Der bärenstarke Flügelflitzer Ramien Safi traf aus halbrechter Position zum 3:0 ins lange Eck. Doch war das wirklich gewollt? „Wenn ja, dann hat er das toll gemacht. Ich glaube aber, dass er eigentlich flanken wollte“, sagte Stindt und schmunzelte.

In der Folgezeit wurde die Sulinger Überlegenheit immer offensichtlicher. Wohl auch, weil bei Stuhr ob der schier unmöglichen Wende in diesem Kreis-Derby nach und nach die Kräfte schwanden. In der 64. Minute machte Safi mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 den Sack zu.

Und dennoch wäre den Gastgebern in der 80. Minute fast doch noch das Ehrentor geglückt, denn der eigewechselte Rene Rogalla drehte schon jubelnd ab. Pustekuchen: Der Schiedsrichter wollte zuvor ein Foul von Rogalla erkannt haben und gab den Treffer nicht. Was den Stürmer nur mit dem Kopf schütteln ließ: „Das war kein Foul. Das Tor hätte eigentlich zählen müssen.“