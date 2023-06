Sudweyher Schock nach Halbfinalsieg: Heiligenrode zieht doch ins Finale ein

Von: Cord Krüger

Alle Arbeit in einem tollen Halbfinale umsonst: Weil der TuS Sudweyhe einen in der A-Jugend festgespielten Fußballer im B-Jugend-Bezirkspokal-Halbfinale gegen den TSV Heiligenrode eingesetzt hatte, war der 4:0-Sieg am Montagabend für die Katz‘: Heiligenrode zieht nach einer entsprechenden 5:0-Wertung ins Finale am 24. Juni gegen den JFV Hameln ein.

Er war am Montagabend der Sudweyher Pokalheld: Luca Lieske (Mitte) langte gleich dreifach zu. Doch durch eine Wertung wurde der 4:0-Sieg in Heiligenrode kassiert. © töbelmann

Heiligenrode – Bitterer geht's kaum für die B-Junioren des TuS Sudweyhe: Sie gewannen zwar ihr Bezirkspokal-Halbfinale beim TSV Heiligenrode mit 4:0 (3:0), doch am Grünen Tisch zog der TSV ins Finale ein. Der Grund: TuS-Trainer Florian Maeße hatte Julian Torbahn eingewechselt, obwohl der bei den A-Junioren festgespielt war. „Dabei habe ich vorher noch extra im Verein nachgefragt, ob er für uns frei ist – schließlich habe ich zuletzt einige an unsere A-Jugend abgegeben, um sie im Landesliga-Abstiegskampf zu unterstützen. Da war ich mir selbst nicht mehr sicher“, ärgerte sich Maeße.