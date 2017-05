Heiligenrode: Der Umweg wird nicht zur Sackgasse

FALKENBERG - Von Carsten Drösemeyer. Riesenjubel bei den Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode: Durch ein 8:5 gegen den SV Bawinkel sowie den 8:0-Kantersieg über Gastgeber TV Falkenberg machten Spitzenspielerin Nele Puls und Co. über den Umweg der Relegation die Oberliga-Rückkehr perfekt. Entsprechend groß war die Erleichterung bei Heiligenrodes Nummer zwei Denise Kleinert: „Damit haben wir die Saison gerettet. Für uns zählte ja einzig und alleine der Aufstieg.“

TSV Heiligenrode - SV Bawinkel 8:5: Da Bawinkel zuvor Falkenberg abgefertigt hatte, ging es für Heiligenrode im Auftaktmatch praktisch schon um Alles oder Nichts. Keine leichte Aufgabe, da das Kreisteam kalt an den Tisch musste. Im Gegensatz zum bereits eingespielten SV Bawinkel, der mit einer 3:2-Führung auch gleich den besseren Start erwischte und sogar dicht vor dem 4:2 stand.

Doch nicht mit Abwehr-Haudegen Ricarda Hubert. Gewohnt stoisch brachte die Heiligenroderin gegen Rita Pleus mit zunehmender Spieldauer immer mehr Bälle zurück und entnervte Bawinkels Nummer drei am Ende regelrecht. Sehr zur Freude von Kleinert: „Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg. Ricarda hat Pleus toll niedergekämpft.“ Womit Heiligenrode im Spiel blieb und langsam aber sicher immer besser in die Partie hinein fand. Auch dank einer überragenden Topspielerin Puls, die im Spitzeneinzel Claudia Meer förmlich deklassierte und den TSV mit 4:3 in Front brachte. Ein Erfolg mit Signalwirkung. Wenig später führte das Kreisteam mit 6:3 und hatte so den Sieg schon dicht vor Augen.

Zumal Hubert gegen SVB-Youngster Antonia Joachimmeyer als Favoritin an den Tisch ging. Aber zu früh gefreut. Überraschend scheiterte Hubert an Bawinkels „Küken“ und verpasste so die Vorentscheidung. Genau wie kurz darauf Melanie Schneider, die gegen Meer sogar einen Matchball liegen ließ. Anstatt 8:3 stand es 6:5 und das Match damit wieder Spitz auf Knopf. Doch Heiligenrode bewahrte die Nerven: Erst erteilte Puls ihrer Kontrahentin Pleus eine Lehrstunde, dann setzte sich Kleinert in vier engen Sätzen gegen Joachimmeyer zum umjubelten 8:5 durch. „Zum Glück war mein Kopf sehr stabil“, strahlte Matchwinnerin Kleinert.

TV Falkenberg - TSV Heiligenrode 0:8: So schön der Auftaktsieg auch war, noch konnte der Heiligenroder Aufstiegszug entgleisen. Mindestens sechs Spiele benötigte der TSV gegen das Team der Ex-Heiligenroderin Jessica Boy, um den Sprung in die Oberliga endgültig in trockene Tücher zu wickeln. Sicherlich keine unüberwindbare Hürde, doch eigentlich auch kein Kinderspiel. Dachten die Heiligenroderinnen zumindest im Vorfeld. Wie man sich täuschen kann: Lediglich Boy leistete gegen ihre ehemalige Mannschaft Gegenwehr, vergab aber im Auftakteinzel gegen Kleinert einen Matchball und damit die einzige Chance auf ein Falkenberger Erfolgserlebnis. Denn: Ansonsten gab Heiligenrode keinen einzigen Satz ab und faltete angeführt von einer bärenstarken Puls den TVF mit 8:0 zusammen.

Klar, dass im Anschluss die Freude beim Heiligenroder Team und ihren 20 mitgereisten Fans keine Grenzen kannte. Nach der ersten Aufstiegs-Euphorie überwog bei Kleinert allerdings eindeutig die Erleichterung: „Wir hatten uns mit dem Aufstieg bewusst ein hohes Ziel gesetzt. Ich bin heilfroh, dass es geklappt hat. Mit einer Nummer eins wie Nele gehören wir einfach in die Oberliga.“