TSV Heiligenrode II spielt wie ein Champion

Landesliga-Meister fertigt Verfolger TSV Fuhlen mit 8:1 ab / Aust schmerzfrei

+ Endlich wieder schmerzfrei: Julia Aust von Landesliga-Meister TSV Heiligenrode II überzeugte. Foto: wes

Heiligenrode – Was für ein Triumphzug der Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode II: Durch ein 8:1 gegen den TSV Fuhlen sowie ein 8:2 beim TTV 2015 Seelze II bauten Spitzenspielerin Denise Kleinert und Co. ihr Punktekonto auf unfassbare 30:0 Zähler aus und stehen so bereits drei Spieltage vor Schluss als Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Chapeau!