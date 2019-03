Heiligenrode macht kurzen Prozess

Gifhorn – Der TSV Heiligenrode hat in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren die Mutter aller Befreiungsschläge gelandet: Beim Vorletzten TTC Schwarz-Rot Gifhorn feierte das Kreisteam einen 9:0-Kantersieg, festigte Rang sieben und steht so dicht vorm Klassenerhalt.

„Nachdem das Ergebnis im Netz stand, hat mich mein ganzer Freundeskreis erst einmal gefragt, ob Gifhorn überhaupt angetreten ist“, lachte TSV-Kapitän Andre Meyer: „Aber dem war so. Wir haben nur Gifhorn mit drei gewonnenen Doppeln sofort den Wind aus den Segeln genommen.“

In der Tat präsentierten sich die Gäste einmal mehr als regelrechte Doppel-Experten und schockten den TTC mit einem 3:0-Traumstart. Ein Wirkungstreffer, der Gifhorn frühzeitig zu Boden schickte. Zumal Heiligenrode in den Einzeln ähnlich dominant auftrumpfte. Erst „breakte“ Jens Oehlmann in vier Durchgängen TTC-Spitzenspieler Yannis Horstmann, dann ließ Heiligenrodes Nummer eins Jan Mudroncek einen fulminanten Dreisatztriumph über Michael Kraft folgen. Und weil es gerade so gut lief, bauten anschließend in der „Mitte“ Andre Nieber sowie Altmeister Stefan Schulz den Vorsprung ungeniert weiter aus. Beim Stand von 7:0 für den TSV zweifelte mittlerweile niemand mehr am Sieg des Kreisvertreters, doch im Kampf um den Klassenverbleib könnte sich ja noch das Spielverhältnis als Zünglein an der Waage erweisen. Also galt es, möglichst wenig Spiele abzugeben. Oder im Idealfall gar keins – und für diese Alternative entschied sich Heiligenrode auch schlussendlich: Einem schwer erkämpften Fünfsatz-Erfolg von Mannschaftsführer Meyer über Alexander Röhrig-Bartel folgte praktisch als Kirsche auf der Torte ein glasklares 3:0 von Jan Grashoff gegen Thorsten Jung zum makellosen 9:0-Endstand.

Ein Ergebnis, ganz nach dem Gusto von Meyer: „Wenn wir jetzt am Samstag an eigenen Tischen das abgeschlagene Schlusslicht SV Union Salzgitter II schlagen, dann sollte der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tüchern sein.“ drö