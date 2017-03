Heiligenrode löst DM-Ticket

Brinkum - Von Sandra Hellmers. Der TSV Heiligenrode hat es geschafft: Mit einem Sieg am letzten Spieltag der Korbball-Bundesliga Nord sicherte sich die Mannschaft von Dagmar Schnelle Platz drei und damit die DM-Qualifikation. Meister wurde die SG Findorff vor dem TSV Thedinghausen. Wie erwartet steigt der SV Heiligenfelde als Letzter direkt wieder in die Niedersachsenliga ab. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hält die Klasse, der TSV Barrien pirschte sich zum Saisonende ans Mittelfeld heran.

SV Heiligenfelde - Oldenbroker TV 5:10 (5:5): „Wir wollten uns nochmal mit einem guten Spieltag aus der Bundesliga verabschieden“, erklärte das SVH-Trainerduo Frauke und Jörg Spalkhaver die starke Leistung vor allem vor der Pause. Gegen den Tabellenvierten hielt das Schlusslicht sich so lange im Spiel, wie die Trefferquote stimmte. Doch kein zählbarer Erfolg nach der Halbzeit, während der OTV weiter einnetzte – das reichte am Ende naturgemäß nicht. „Aus unserer Sicht ist das Endergebnis zu hoch ausgefallen“, befand Jörg Spalkhaver.

TSV Thedinghausen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 10:6 (3:1): Eine Schlappe wie beim 4:16 sollte es nicht nochmal geben, das hatte sich die TSG vorgenommen. Mit Erfolg: Dank einer ansprechenden Leistung spielte die Mannschaft von Anke Lisser und Camilla Hahn meist auf Augenhöhe. „Auch unser Ziel, schnell nach vorne zu spielen, konnten wir umsetzen und durch einige Konter schöne Körbe erzielen“, freute sich Lisser. Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte es vielleicht sogar noch enger werden können. „Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Spiel“, resümierte Lisser.

TSV Barrien - SV Brake 11:7 (5:3): Für den TSV Barrien ging es an diesem letzten Spieltag nicht mehr um viel – der Abstieg war nach einer holprigen Saison bereits vermieden, und so ging das Team relativ entspannt ins Spiel. Barriens Coach Manfred Otto allerdings konnte beim Endspurt krankheitsbedingt nicht dabei sein, dafür saß Routinier Heike Asendorf auf der Bank. Sie sah eine entschlossen auftretende Mannschaft, die die Führung von der 2. Minute an nie abgab. „Grundlage für den Sieg waren eine hervorragende Abwehrleistung und tolle Angriffsaktionen“, freute sich Asendorf über den klaren Erfolg gegen einen direkten Tabellennachbarn.

SG Findorff - TSV Heiligenrode 13:11 (8:2): Der Start gegen den Tabellenführer lief für Heiligenrode nach Maß: Mit 2:0 lag das Team in Führung, ehe vor allem in der Offensive der Schwung verloren ging. „In dieser Phase haben wir einfache Würfe versemmelt“, erkannte Coach Dagmar Schnelle. Erst nach dem Seitenwechsel lief es besser, mit 5:9 rückte der TSV langsam aber sicher wieder näher heran. Der Tabellenführer stellte daraufhin auf Einzeldeckung um, was Heiligenrode allerdings nutzen konnte, um sich noch weiter auf 9:10 heranzuarbeiten. Doch ein Findorffer Zwischenspurt zum 13:9 verhinderte, dass die Begegnung noch gänzlich kippte.

Oldenbroker TV - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 14:12 (6:7): „Im letzten Saisonspiel wollten wir noch einmal zeigen, dass wir in die Bundesliga gehören“, zeigte sich nicht nur TSG-Coach Lisser entschlossen. Zur Pause führte ihr Team dann gegen den DM-Kandidaten sogar noch, erst gegen Ende ging ein wenig die Puste aus. Aus dem 12:12 kurz vor Schluss machte Oldenbrok doch noch einen Sieg. „Nach einer für uns schwierigen und durchwachsenen Saison sind wir aber einfach glücklich, den Klassenerhalt geschafft zu haben. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr eine stabilere Saison spielen können“, analysierte Anke Lisser. Die TSG beendet die Saison als Siebter.

TSV Heiligenrode - TSV Barrien 8:5 (6:3): Mit der ersten Halbzeit waren beide Trainerinnen noch zufrieden – wenn auch mit Abstrichen. „Wir haben heute wieder ungewohnte technische Mängel im Abschluss offenbart“, kritisierte Heiligenrodes Dagmar Schnelle. Barriens Heike Asendorf freute sich über eine kompakte Leistung bis zum 2:2 – dann geriet Sand ins Getriebe, und ihre Mannschaft geriet schon zur Pause vorentscheidend ins Hintertreffen. Danach konnte sich das Schnelle-Team sogar eine zehnminütige Auszeit erlauben, ohne in Gefahr zu geraten. „Eine zähe Angelegenheit“, fand auch die Heiligenroder Trainerin. Doch der Sieg reichte am Ende, um Platz drei zu sichern und damit die Qualifikation für die Deutschen Titelkämpfe zu erreichen. „Ab sofort beginnt die Vorbereitung“, kündigte Schnelle an. Heike Asendorf brachte am Ende Platz fünf mit nach Hause.

SV Brake - SV Heiligenfelde 22:9 (12:7): Anders als gegen Oldenbrok kam Heiligenfelde gegen Brake nie richtig ins Spiel. Trotz der 1:0-Führung musste sich das Spalkhaver-Team im Spielverlauf am Ende verdient beugen. „Leider endete das Spiel schon in einem kleinen Debakel, was wir auf keinen Fall wollten“, ärgerte sich Jörg Spalkhaver. Das Resümee fiel entsprechend handfest aus: „Der Fahrstuhl geht wieder ein Stockwerk tiefer, das kennen wir ja schon. Es geht in der Niedersachsenliga weiter“, meinte der Coach. Allerdings ohne ihn und seine Frau: Das Trainerduo beendet die Tätigkeit mit der erste Mannschaft und wird sich in Zukunft um die Reserve kümmern. „Wir wünschen unserer Ersten natürlich alles Gute für die neue Saison und bedanken uns für fünf wundervolle, erfolgreiche und spaßige Jahre“, hatten die Spalkhavers am Ende auch eine kleine Träne im Knopfloch.