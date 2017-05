Heiligenrode gewinnt den Niedersachsenpokal

Heiligenrode - Was für eine perfekte Woche für Denise Kleinert vom TSV Heiligenrode.

Erst erkämpfte sie bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in der Altersklasse Ü 40 Einzel-Silber, dann stieg Heiligenrodes Nummer zwei mit ihren Teamkolleginnen in die Oberliga auf, und schließlich feierte Kleinert auch noch als i-Tüpfelchen mit Heiligenrode den Gewinn des Niedersächsischen Landespokals. „Es lief wirklich gar nicht so schlecht“, griente Kleinert.

Dem Team ist eine Medaille zuzutrauen

Welch Untertreibung nach dem Erreichen sämtlicher Saisonziele. Zumal Heiligenrode durch den Triumph im Niedersachsenpokal gleichzeitig das Ticket zur Endrunde der Deutschen Pokalmeisterschaft löste. Und zwar in äußerst souveräner Manier. Deutlich mit 5:0 wurden in Gifhorn nacheinander der Hoogstedter SV sowie der RSV Braunschweig III abserviert, und auch der TuS Fleestedt stellte für Kleinert, Nele Puls und Julia Aust beim ungefährdeten 5:2 kein Problem dar. „Wir hatten mit mehr Gegenwehr gerechnet, aber unsere Leistung stimmte von Beginn an. Das war eine lockere Sache“, stellte Kleinert zufrieden fest – und freut sich jetzt schon auf die Deutsche Pokalmeisterschaft am 25. Mai in Fröndenberg (Kreis Unna/NRW).

„Das wird für uns hoffentlich ein schöner Himmelfahrtstag. Auf alle Fälle ist so eine Endrunde immer ein tolles Erlebnis. Vor zehn Jahren war ich schon mal mit der SG Diepholz für die Deutsche Pokalmeisterschaft qualifiziert und habe mit der SGD damals Bronze erkämpft. Es wäre riesig, wenn es Himmelfahrt wieder zu einer Medaille reicht.“

Zuzutrauen ist es Kleinert und Co. allemal. Denn: Was der TSV momentan anpackt, wird zu Gold.

