Heiligenrode behält alle Trümpfe in der Hand

HEILIGENRODE - Gelungener „Doppelpack“ für den TSV Heiligenrode im Aufstiegskampf der Tischtennis-Verbandsliga der Damen: Erst feierte der Klassenprimus beim TTV Geismar ein müheloses 8:0, dann erkämpften Spitzenspielerin Nele Puls und Co. beim Tabellenzweiten PSV GW Hildesheim ein wichtiges 7:7.

TTV Geismar - TSV Heiligenrode 0:8: „Geismar strotzte nicht gerade vor Ehrgeiz“, schmunzelte Heiligenrodes Nummer zwei Denise Kleinert nach zwei leicht verdienten Zählern. In der Tat hätte man von den abstiegsbedrohten Gastgeberinnen eigentlich mehr Gegenwehr erwarten dürfen – doch diese blieb nahezu komplett aus. Lediglich TTV-Spitzenspielerin Alina Bartels lieferte sich mit Kleinert ein zähes Noppenduell, das die Heiligenroderin am Ende mit 11:8 im fünften Satz für sich entschied – ansonsten herrschte bei Geismar durchweg Schweigen im Walde.

PSV GW Hildesheim – TSV Heiligenrode 7:7: „Dieser Punkt könnte für uns am Ende noch Gold wert sein. Damit haben wir Hildesheim auf Distanz gehalten und dürften jetzt mit Engelbostel-Schulenburg die Meisterschaft unter uns ausmachen“, freute sich Kleinert über den positiven Ausgang einer fast vierstündigen Nervenschlacht, in der Heiligenrode den eindeutig schlechteren Start erwischte und schnell mit 1:4 in Rückstand geriet.

Aber der TSV ließ sich nicht unterkriegen. Der Zittersieg von Melanie Schneider gegen Hildesheims Nummer vier Stefanie Rössig gab das Signal zur Aufholjagd, der sich Puls (souveräner Dreisatztriumph im Spitzeneinzel gegen Elisa Füldner) umgehend anschloss und Heiligenrode so wieder in Schlagdistanz brachte. Doch das Wechselbad der Gefühle ging weiter. Nach einer 1:3-Niederlage von Kleinert gegen Franziska Kemper schienen Erfolge durch Schneider, Hubert und Puls die Gäste endgültig auf die Siegerstraße zu bringen, als Hildesheim abermals konterte. Obwohl Schneider und Hubert das PSV-Spitzenduo Füldner/Kemper schon am Rande der Niederlage hatten, mussten beide Heiligenroderinnen am Ende in fünf Sätzen passen. Keine leichte Aufgabe also nun für Kleinert, ausgerechnet beim Stand von 6:7 gegen Rössig an den Tisch zu müssen. Natürlich wurde von ihr ein Sieg gegen die nominell schwächste Hildesheimerin erwartet – doch würden die Nerven der Heiligenroder Nummer zwei halten?

Sie hielten. Konzentriert ließ Kleinert in drei Sätzen Rössig ins Leere laufen und rettete dem TSV so das wertvolle Remis – mit dem Kleinert angesichts des Spielverlaufs auch bestens leben konnte: „Nach dem hohen Rückstand zu Beginn ist das für uns eher ein Punktgewinn. So haben wir die Meisterschaft weiterhin in eigener Hand. Wenn wir unsere Pflichtaufgaben gegen Hattorf sowie Hannover 96 IV lösen und gegen Engelbostel-Schulenburg unentschieden spielen, ist uns der Titel nicht mehr zu nehmen.“ Es gibt schlechtere Ausgangspositionen. Momentan deutet alles auf eine Heiligenroder Oberliga-Rückkehr hin. - drö