Heiligenfeldes Kilometerfresser: Marvin „Speedy“ Godesberg ist viel unterwegs – auf dem Platz und für Reisen

Legt weite Wege zurück: Auf dem Platz lief sich Marvin Godesberg für „sein“ Fußball-Bezirksliga-Team SV Heiligenfelde am Sonntag bei 30 Grad die Lunge aus dem Leib. © Terwey

Marvin Godesberg trotzte der Hitze. Der Spieler des Wochenendes spulte beim 4:1-Statementsieg des Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde Kilometer um Kilometer ab. Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch für Urlaube legt der Vereinsboss weite Wege zurück. New York, Bali, Kuba - mit seiner Freundin Melanie bereist der 29-Jährige die ganze Welt.

Heiligenfelde – Auf das obligatorische Siegerbierchen unmittelbar nach der Hitzeschlacht verzichtete Marvin Godesberg am Sonntag. „Ich war so durch. Wenn ich da direkt eins getrunken hätte, wäre ich komplett fertig gewesen“, lächelt der Spieler des Wochenendes. Für Fußball-Bezirksligist SV Heiligenfelde hatte der Sechser im Heimspiel gegen Landesliga-Absteiger SV B-E Steimbke über die volle Distanz von 90 Minuten Kilometer um Kilometer abgespult und so bei Temperaturen um die 30 Grad wesentlich zum 4:1-Coup beigetragen. Sein Trainer Torben Budelmann geriet ob der Leistung des Vereinsvorsitzenden ins Schwärmen.

Marvin Godesberg: Laufen und Ackern statt Toreschießen

„Er hat die Kollegen geleitet, Räume eng gemacht. Was er an Metern gegangen ist bei den Temperaturen – Chapeau“, lobte „Budel“. „Fürs Toreschießen werde ich wohl auch nie Spieler des Wochenendes“, lacht Marvin Godesberg: „Mein letzter Treffer liegt bestimmt zwei, drei Jahre zurück. Zweikämpfe und laufen gehen da schon eher.“

In Heiligenfelde nennen sie ihn sogar nur „Speedy“. Das allerdings einzig und allein, „weil ich früher mal schnell war – mit sechs, sieben Jahren“, wie der Abräumer erklärt. Der Spitzname ist geblieben, „heute bin ich aber eher der Dauerläufer“.

Seit April wohnt Marvin Godesberg mit Melanie in Heiligenfelde

Und auch abseits des Platzes legt der 29-Jährige etliche Kilometer zurück. Denn gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Melanie geht er gerne mal auf Fernreisen. New York, Bali, Kuba – „wir sind viel unterwegs“, berichtet Marvin Godesberg. „Andere Kulturen, zu sehen, wie andere leben“, reizen ihn und seine Partnerin, mit der er im April aus der gemeinsamen Wohnung in Syke in ein Haus in Heiligenfelde umgezogen ist.

New York: Marvin Godesberg besucht 2020 die US-Metropole mit seiner Freundin Melanie. © Godesberg

„Zehn Tage Sommerurlaub und sich nur zwischen Pool und Strand hin- und herzubewegen, wären nichts für mich. Ich habe Hummeln im Arsch.“ Besonders beeindruckte ihn im diesjährigen Sommerurlaub „die Natur auf Bali: Reisfelder, Berge, Vulkane, ganz viel Grün – wow. Auf der anderen Seite ist da die fehlende Sauberkeit an den Stränden.“ Auf Kuba erlebte der Defensivmann im vergangenen Jahr indes Postkartenidylle: Zigarre rauchende Einheimische, in den Straßen knallbunte Cadillacs und Salsa-Klänge. „Aber auch einen Mangel an Rohstoffen wie Benzin“, stellte Marvin Godesberg fest.

Bali: Marvin Godesberg schwärmt nach dem diesjährigen Sommerurlaub mit Freundin Melanie von der Natur der zu Indonesien gehörenden Insel im Indischen Ozean. © Godesberg

Für Städtetrips bereiste der Werder-Bremen-Fan neben New York bereits Paris, London und Mailand. „Ich lege das dann so, dass dort zufällig auch Fußball läuft“, lacht Marvin Godesberg über seine Stadionbesuche mit Melanie: „Mit ihr war ich letztes Jahr bei Atalanta Bergamo gegen Leipzig und beim Länderspiel Frankreich - Österreich im Stade de France, aber auch bei einer Besichtigung des San Siro in Mailand.“

Kuba: 2022 erkunden Marvin Godesberg und „seine“ Melanie den Inselstaat in der Karibik. © Godesberg

Und auch in der Freizeit in der Heimat dreht sich für den Verwaltungsfachwirt der Stadt Syke vieles um Sport. Denn neben Training und Spielen leiste der Vorsitzende zehn bis 15 Stunden Vorstandsarbeit pro Woche.

Da ist die Umrüstung des Flutlichts auf LED, die Veranstaltungsplanung, aber auch die Kaderplanung für die Fußballer. „Als Vorstand macht er einen unfassbar guten Job“, sagt Budelmann: „Er lebt diesen Verein.“ Seit 2005 ist er im Club, seit gut drei Jahren als „Präsi“ im Amt. Und so wie Marvin Godesberg sagt, will er auch nirgendwo anders mehr hin – außer mit seiner Freundin auf Reisen.