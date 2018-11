Frohnatur Lars Diedrichs analysierte Gegner für die deutsche Nationalmannschaft

Heiligenfelde - Von Felix Schlickmann. Die Wege von Lars Diedrichs und Torben Budelmann haben sich schon einige Male gekreuzt. Zumeist auf dem Rasen. „Ich kenne Lars schon seit Ewigkeiten, habe früher oft gegen ihn gespielt“, erinnert sich Budelmann: „Das eine oder andere Mal gab es auch ein direktes Duell, ich war ja Innenverteidiger und er hat offensiv gespielt.“ Dabei ist dem 33-jährigen Ex-Defensivspieler vor allem eines in bester Erinnerung geblieben: „Wir haben immer viel gelacht.“

Heute ist Budelmann Trainer des SV Heiligenfelde – und damit Diedrichs’ Coach. Lachen können beide immer noch viel miteinander. „Torben ist ein Typ wie ich“, schmunzelt Diedrichs. Der Trainer bezeichnet seinen Spieler als „Frohnatur“. Es ist also klar, was passiert, wenn zwei solcher „Frohnaturen“ aufeinandertreffer.

Viel zu lachen hatten die beiden auch nach dem Spiel am Sonntag gegen den TuS Kirchdorf. Denn Diedrichs hatte entscheidenden Anteil daran, dass seine Mannschaft das Duell mit dem Tabellenvorletzten nach 0:1-Rückstand noch drehte. Zunächst bereitete er den Ausgleich durch Joker Janek Piontek vor, indem er ihm den Ball in halbrechter Position zuspielte. „Ich konnte ehrlich gesagt gar nicht so viel dafür. Janek hat sich den Ball genommen und in den Winkel gehauen“, lobte Diedrichs.

Von den nächsten beiden Toren konnte er sich aber nicht freisprechen – die erzielte er nämlich selbst. „Das 2:1 hat mir Malte Löffler mustergültig vorgelegt, da musste ich nur noch den Fuß reinhalten“, erklärt der 31-Jährige: „Beim 3:1 bin ich über halblinks gekommen, habe einen Gegenspieler stehen lassen und dann geschossen. Ich hätte zwar auch abspielen können, habe mich aber dagegen entschieden. Zum Glück habe ich den Ball gut getroffen, und er ist ins lange Eck gefallen.“

Trotz seiner drei Torbeteiligungen stellte Diedrichs seine Leistung nicht in den Vordergrund. „Für mich war Janek Piontek der überragende Mann auf dem Platz“, sagt der Mittelfeldspieler und gerät ins Schwärmen: „Er hat einfach eine überragende Technik und ist eine große Bereicherung für uns.“

Doch das Spiel entschied letztlich Diedrichs – der Älteste im Kader der Heiligenfelder. Und sein Alter spürt er auch: „Ich bin nicht mehr so schnell wie früher, darum spiele ich nicht mehr ganz so häufig außen.“ Er sei mittlerweile eher ein Allrounder, der versucht, kämpferisch voranzugehen. „Um mal jemanden zu nennen: Ich glaube, meine Spielweise ist vergleichbar mit der von Thomas Müller“, erklärt Diedrichs und schiebt lachend hinterher: „Heute Müller, früher Thierry Henry.“

Die Entscheidung, nach seinem Studium in Köln zurück in den Norden zu ziehen und hier Fußball zu spielen, traf der „Allrounder“ vor sieben Jahren. Zuvor war er an der Sporthochschule, doch „die Liebe hat mich zurück geführt. Ich bin seitdem mit meiner Freundin zusammen, und wir haben seit zweieinhalb Jahren einen Sohn.“ Der kleine Jaron guckt seinem Vater auch ab und zu beim Fußballspielen zu. „Ich freue mich natürlich immer sehr darüber“, schwärmt der Familienmensch über seine „Priorität Nummer eins vor Arbeit und Fußball“.

Wären die Dinge anders gelaufen, hätten Arbeit und Fußball auch zusammengehören können. Im Zuge seines Studiums analysierte der IT-Spezialist kurzzeitig sogar Gegner für die Nationalelf. „Ich habe mit meiner Gruppe Videosequenzen zusammengeschnitten“, erklärt er und lacht wieder: „Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat.“