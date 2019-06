Nur Hegerfeld trifft im Friedensgipfel

TuS Sulingen beendet nach 1:0 gegen Pattensen Landesliga-Saison als Fünfter

+ Schwer einzufangen: Sulingens Ramien Safi (rechts) zeigte einen starken Auftritt auf dem rechten Flügel. Kurz nach der Pause war er Pattensens Dennis Albrecht (links) los – denn der sah wegen Handspiels die Rote Karte. Foto: Krüger

Sulingen - Von Cord Krüger. Beinahe hätte Maarten Schops selbst noch eingreifen müssen. An seinem letzten Tag als Trainer des TuS Sulingen war dem 43-Jährigen wegen Personalmangels nichts anderes übrig geblieben, als seinen Namen zu denen der Auswechselspieler in der Aufstellung des Fußball-Landesligisten zu setzen. Der wie eh und je drahtige Ex-Profi hätte sich in dieser Partie gegen den TSV Pattensen zwar keinesfalls verstecken müssen, war aber nach dem 1:0 (0:0)-Sieg froh, dass er der eigenen Vita vier Jahre nach seinem Ausstieg als Spieler im Sportpark keinen weiteren Einsatz hinzufügen musste. Gleichwohl räumte er ein, dass er ein paar Minuten zum Schluss in Erwägung gezogen hatte. „Aber dafür hätte alles passen müssen. Am Ende mussten wir noch kämpfen, um den Sieg zu retten. Hätten wir unsere Überzahl vorher besser ausgespielt und höher geführt, wäre ich vielleicht noch mal reingekommen. . .“