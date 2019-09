Heemann strotzt vor Selbstvertrauen

HSG Barnstorf/Diepholz reist heute trotz Personalsorgen optimistisch nach Elsfleth

+ Geht keinem Zweikampf aus dem Weg: Barnstorfs Linkshänder Kevin Heemann gab gegen den VfL Fredenbeck alles.

Barnstorf - Von Matthias Borchardt. Er war beim 28:24-Heimerfolg über den ambitionierten VfL Fredenbeck stärkster Feldspieler beim Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz: Kevin Heemann. Der achtfache Torschütze will diese Leistung heute in der Auswärtspartie (Anwurf 20.30 Uhr) beim Aufsteiger Elsflether TB bestätigen. Der abwehrstarke Linkshänder ist zuversichtlich: „Wir müssen mit der gleichen Einstellung in das Spiel gehen wie gegen Fredenbeck. Dann wird es sehr schwer für Elsfleth, die Punkte bei sich zu behalten.“