„Hawaii kannst du dir nicht kaufen“

Syke/Kona - Von Malte Rehnert. Er ist zurück im Paradies der ambitionierten Triathleten! 13 Jahre nach seiner ersten Teilnahme am legendären Ironman auf Hawaii wagt sich Horst Wittmershaus vom SC Weyhe am 12. Oktober erneut auf die berüchtigte Strecke, die aus 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon (42,195 Kilometer) besteht. Vor seinem Abflug nach Kona – via Zürich und San Francisco – sprach der 51-jährige Syker, den seine Frau Steffi begleitet, über Fehler von damals, Ziele von heute – und Schwarzbrot mit Leberwurst.

In Deutschland ist die Erkältungszeit zurück. Wie haben Sie vorgebeugt, um sich vor Ihrem Saison-Highlight nicht noch irgendetwas einzufangen?

Gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich meine letzte Erkältung hatte. Da bin ich wohl unempfindlicher als andere. Den Open-Window-Effekt, dass man sich nach einem harten Training bei irgendeiner fliegenden Bazille gleich etwas wegholt, hatte ich noch nicht. In dieser Hinsicht mache ich mir keine Sorgen.

Der Ironman auf Hawaii, an dem diesmal etwa 2 500 Triathleten teilnehmen, gilt als härtestes Rennen der Welt? Warum?

Ob es das härteste ist, weiß ich nicht. Es gibt Ironman-Rennen, die haben ein schwereres Streckenprofil. Rad- und Laufstrecke auf Hawaii sind nicht besonders anspruchsvoll. Aber: Es gibt ein paar Dinge, die es enorm anstrengend machen. Das Schwimmen im Pazifik, also im offenen Meer. Die Mumuku-Winde, die gerne auch mal drehen. Da kommt man auf dem Rad kaum vorwärts. Wenn auf der Hälfte der Strecke (nach 90 Kilometern gibt es einen Wendepunkt, d. Red.) der Gegenwind bläst, weiß man, was man getan hat. Hinzu kommt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze. Es kann auch regnen – alles möglich. Man muss sich von dem Klima-Paketchen überraschen lassen. Und: Auf Hawaii sind die Top-Athleten jeder Altersklasse bei der inoffiziellen WM am Start. Man pusht sich gegenseitig, verlangt sich alles ab.

Was ist für die Woche vor dem Rennen geplant?

Kleine Trainingseinheiten, im Meer schwimmen, die Rad- und Laufstrecke begutachten. Alles, um ein Feeling für Hawaii und den Wettkampf zu bekommen.

Sightseeing und Faulenzen am Strand fallen aus?

(lacht) Ich hoffe, ich finde den Dreh, mich ein bisschen abzulenken. Da ich aber total fokussiert und schon ziemlich weit im Tunnel drin bin, wird es mir schwerfallen. Es kribbelt. Mal sehen, vielleicht schauen wir uns einen Vulkan an, fahren in einen Naturpark oder den Regenwald.

Und nach dem Rennen?

Da machen wir noch ein paar Tage Urlaub auf einer Nachbarinsel, fliegen rüber nach Honolulu.

Was unterscheidet die Triathleten Horst Wittmershaus 2019 und 2006?

Ich brauche jetzt mehr Zeit zum Erholen (schmunzelt). Und die Endzeiten sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Das ist einfach so.

Ihr Trainingsumfang . . .

. . . ist vielleicht etwas größer als damals. 20 bis 25 Stunden pro Woche sind es in der Hochzeit der Vorbereitung gewesen. Mehr schaffe ich zeitlich nicht.

Was ist anders als bei Ihrer letzten Hawaii-Teilnahme vor 13 Jahren?

Damals haben sie mir mit Edding eine 38 auf die Wade gemalt, damit man das Alter unterwegs zuordnen kann. Diesmal bekomme ich eine 51 (lacht). Und 2006 hatte ich eine sehr gute Quali-Zeit, wollte dann in die Top Drei meiner Altersklasse. Das hat nicht geklappt, deshalb war ich echt enttäuscht. Nun bin ich etwas verhaltener.

Warum?

Zum einen war die Quali in Klagenfurt nicht schlecht (9:21 Stunden), aber nicht so gut wie 2006 (8:51). Zum anderen sind richtig starke Konkurrenten in meiner Altersklasse dabei – zum Beispiel Andreas Niedrig, der das Buch „Vom Junkie zum Ironman“ geschrieben hat. Oder der ehemalige Radsportler Kai Hundertmarck. Das sind ehemalige Profis, mit denen ich mich da plötzlich messe.

Aus welchen Fehlern von damals haben Sie gelernt?

Ich habe 2006 nach der Quali und vor Hawaii noch eine Langdistanz absolviert, musste aber beim Laufen vor Erschöpfung aufgeben. Ich war total alle. Das war nicht so gut. Nun habe ich nach Klagenfurt nichts Großes mehr gemacht, habe ein gutes Gefühl und hatte in der Vorbereitung nur kleine Zipperlein. Außerdem weiß ich nun, dass ich Geduld haben muss. Ich werde recht spät aus dem Wasser kommen und muss dann Zeit gutmachen – ich darf aber nicht versuchen, auf den ersten 60 Radkilometern alles rauszufahren. Dann fehlen später die Körner.

Wovor haben Sie den größten Respekt?

Vorm Schwimmen. Wenn’s im Meer wellig wird, kann man schnell die Orientierung verlieren, durch die Strömungen abdriften und den Anschluss verpassen. Leider habe ich das energiesparende Wasserschattenschwimmen, das im Gegensatz zum Windschattenfahren auf dem Rad erlaubt ist, wenig trainiert. Ich bin schon zufrieden, wenn ich Füße finde, an die ich mich ranhängen kann.

Mit welchem Gefühl werden Sie am Start stehen?

Es wird richtig anstrengend, klar. Aber davor habe ich keine Angst, denn ich werde gut durchkommen. Meine alte Verletzung (eine langwierige Oberschenkelblessur) merke ich kaum noch. Und wenn ich kaputt bin, weiß ich, die anderen sind mindestens genauso kaputt. Das hilft mir. Eine genaue Zeit oder Platzierung habe ich mir diesmal nicht vorgenommen.

Ist es ein Vorteil, dass Sie Zweitstarter sind?

Nein, das glaube ich nicht. Viele Athleten, besonders in den Altersklassen, sind Hawaii-Wiederholungstäter und kennen sich hier aus.

Warum erneut dieser Ironman – eine offene Rechnung?

Hawaii kannst du dir nicht kaufen. Wer dort starten darf, muss vorher Leistung gebracht haben. Das gefällt mir und ist selten – meistens kann man sich einkaufen. Um hierher zu kommen, brauchst du dicke Beine. Ich muss aber sagen, dass es anfangs nicht geplant war. Ich wollte ein paar Vereinskollegen nach Klagenfurt begleiten, die an einem Hawaii-Start interessiert waren. Aber dann hat Steffi gefragt: „Wenn du dort einen Slot bekommst, wollen wir dann nicht noch mal . . .?“ Sie hat sich beim ersten Mal am zweiten Tag die Achillessehne angerissen, ging an Krücken und konnte das Ganze nicht richtig genießen. Wir hatten nur eine Basisreise gebucht, mussten gleich nach dem Wettkampf zurück. Und da ich zusätzlich mit meinem Ergebnis (9:24 Stunden) nicht zufrieden war, habe ich gesagt: Jawoll, wir versuchen es! Leider war ich als M 50-Sieger der einzige von uns, der einen Slot bekam.

Den Sie gleich am nächsten Tag bezahlen mussten – um die 1 000 Dollar.

Ja, deshalb freue ich mich sehr, dass die avacon Syke mich unterstützt und meine Startgebühr übernimmt. Das finde ich super.

Nach großen Wettkämpfen gönnen Sie sich gerne Currywurst mit Pommes.

Weil ich es einfach mag. Und weil es unterwegs Riegel und Gels gibt, die alle sehr süß sind. Irgendwann habe ich nur noch Hunger auf irgendwas Deftiges – Schwarzbrot mit Leberwurst oder Bratwurst. Ich war mal beim Ironman in Frankfurt, die Strecke führte teilweise am Main entlang, wo gerade viel gegrillt wurde. Das war echt fies.

Was gibt es auf Hawaii als kulinarische Belohnung?

Mal gucken. Vielleicht gehen wir in einen Fast-Food-Laden oder abends erst mal zur großen Party für die letzten Finisher. Das ist eine Riesengeschichte. Dann muss das Essen eben etwas warten . . .