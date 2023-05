Haßbergens Meisterstück: Bezirksliga-Aufstieg durch 2:0 in Eystrup

Von: Jörg Beese

Teilen

Es ist vollbracht: Durch das 2:0 vom Sonntag in Eystrup steigt der SC Haßbergen als Meister der Kreisliga Nienburg in die Bezirksliga auf. © SC Haßbergen

Geschafft! Der SC Haßbergen ist dank eines 2:0-Erfolgs beim TSV Eystrup vorzeitig Meister der Fußball-Kreisliga Nienburg und Aufsteiger in die Bezirksliga. Verfolger Steyerberg verlor in Hoya mit 0:5.

Nienburg – Am Ende brachen alle Dämme. Das Haßberger Betreuerteam verschwand in einer feucht-fröhlichen Runde ausgelassener Kicker, die direkt nach Abpfiff in den Feiermodus umschalteten. „Wir haben uns für eine tolle Saison belohnt und sind aus meiner Sicht auch ein würdiger Meister“, freute sich Trainer Tim Rehm von Fußball-Kreisligist SC Haßbergen nach dem 2:0 (0:0) beim TSV Eystrup inmitten der jubelnden Menge.

Bierdusche für Meistertrainer Tim Rehm

Zuvor hatte sich sein Team vier Tage nach dem klaren 7:2-Erfolg im Pokalhalbfinale an gleicher Stelle zunächst etwas schwer getan, was auch an den Gastgebern lag, die weitaus konzentrierter zur Sache gingen und deren Fehlerquote bei weitem nicht so krass war wie am Mittwochabend. Beide Mannschaften hatten vor der Pause Torchancen, doch die letzte Konsequenz fehlte. Und dann war es nach Wiederanpfiff wie schon im Pokalspiel ein individueller Fehler, der den SC auf die Siegerstraße brachte, als Claas Bergmann zum 1:0 traf (48.) und TSV-Keeper Jaap-Crein Cordes nicht gut aussah. Danach hatten beide Teams weitere Chancen, aber erst kurz vor Schluss machte Luca Martens mit dem 2:0 alles klar und ließ am Spielfeldrand die Korken knallen. Tim Rehm huschte schon kurz nach dem Schlusspfiff pitschnass von der Bierdusche über den Rasen. „So richtig glauben kann ich immer noch nicht, was wir da geschafft haben“, gestand der Coach, der nächste Woche sogar noch das Double mit dem Kreispokalsieg einfahren kann.