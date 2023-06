Ab nach Hemelingen: Kücük rekrutiert Sulingens Dalkiran

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Rückkehr in die Bremen-Liga: Hasan Dalkiran. © Krüger

Hasan Dalkiran verlässt den TuS Sulingen nach einem halben Jahr und zieht weiter zum SV Hemelingen. Dort wartet ein alter Bekannter auf den ehemaligen Brinkumer.

Sulingen – Hasan Dalkiran war keiner der Acht. Diese Anzahl an Fußballern feierte den Nichtabstieg des TuS Sulingen in den vergangenen Tagen auf Mallorca. Doch Dalkiran musste passen. Allerdings nicht wegen seines bevorstehenden Wechsels zum SV Hemelingen. Der 28-Jährige ist in der Vorwoche Vater eines Sohnes geworden – und muss darum auch ohne Mallorca derzeit mit „Kaffee und Ibuprofen“ vorlieb nehmen, verrät er grinsend.

Ausufernde Feierei hätte daher nicht in Dalkirans Zeitplan gepasst. Nachdem er die vergangene Woche im Krankenhaus verbracht hatte und nicht trainieren konnte, stand das „Mentalitätsmonster“ bei der spektakulären Rettung am Samstag (das 1:1 gegen den TSV Godshorn fiel in der Nachspielzeit) über 90 Minuten auf dem Platz. „Ich habe hinterher gar nichts mehr gespürt“, berichtet Dalkiran: „Aber das als letztes Heimspiel zu haben, war ein schöner Abschied.“

Meisterschaft und DFB-Pokal-Qualifikation als Ziele

Den möchte der Defensivspezialist am Samstag mit dem Triumph im Bezirkspokal beim TSV Barsinghausen krönen – bevor er seine Zelte in der Sulestadt abbricht, in die Bremen-Liga zurückkehrt und nach Hemelingen wechselt. „Ich habe über Jahre Kontakt mit den Verantwortlichen gehalten, sie haben sich sehr um mich bemüht“, erklärt der Ex-Brinkumer: „Außerdem bin ich sehr gut mit Diyar (Kücük, SVH-Stürmer und ebenfalls früher in Brinkum, d. Red.) befreundet. Ich habe zu ihm gesagt: Ich halte hinten die Stellung, du machst die Tore.“

Beim Vizemeister sieht Dalkiran „großes Potenzial. Ich kenne die Liga und die Mannschaft, habe viele Spiele gesehen. Ich will die Meisterschaft und mich mit dem Team für den DFB-Pokal qualifizieren.“