„Harris“ Strahl und „schräge Gefühle“: Rehden in Überzahl 1:1 gegen den Bremer SV

Teilen

Linke Klebe: Daniel Haritonov, hier bei einer Flanke, besorgte per Freistoßgeschoss den Treffer zum 1:1-Endstand für den BSV Rehden gegen den Bremer SV. © terwey

Ebrima Jobe und Angelos Argyris fassten sich im gegnerischen Fünfmeterraum entsetzt an den Kopf und rauften sich verzweifelt die Haare. In der hektischen Schlussphase hatte Fußball-Regionalligist BSV Rehden in Überzahl ein erdrückendes Powerplay aufgezogen, der Ball wollte vor den rund 200 mitgerissenen Zuschauern aber nicht zum ersehnten 2:1 über die Torlinie. So blieb es beim 1:1 (0:1)-Heimremis gegen Aufsteiger Bremer SV.

Rehden – Rehdens Trainer Kristian Arambasic sprach auch deshalb nach dem Spiel und vor dem Poker-Mannschaftsabend im Clubheim von „ganz, ganz schrägen Gefühlen“, die er verspüre: „In der ersten Halbzeit war die Einstellung katastrophal. Der Bremer SV hat ums Überleben gekämpft. In der Halbzeit sind Enttäuschung und Wut hochgekommen.“ Auf die Mannschaft nach der Pause war der Coach wiederum „stolz. Wir haben den Bremer SV durch das 1:1 in der Tabelle auf Abstand gehalten.“ Sechs Punkte Vorsprung auf den Rivalen auf dem ersten Abstiegsplatz haben die Rehdener weiterhin. „Wenn du vier 100-Prozentige hast, musst du das Spiel aber gewinnen“, so Aramabasic: „Deshalb ist es auch sehr traurig.“ Bremens Coach Torsten Gütschow war indes froh, nach fünf Liga-Pleiten in Serie „endlich einen Punkt geholt“ zu haben: „Die Jungs haben sich richtig reingehauen, am Ende haben wir endlich auch mal Glück gehabt.“

Fußball-Regionalliga Nord: BSV Rehden - Bremer SV 1:1 (0:1) Rehden: Niemann - Popovic, Kiene, Becken, Haritonov - Sindik, Argyris - Coleman, Arambasic (46. Lesueur), Jobe - Memisevic (75. Cristescu).

Bremen: Schobert - Kling (40. Gröger), Sauermilch, Burke - Aid Hamid, Kaiser, Kasper (42. Gröger), Warm - Uzun (26. M. Diop), Goguadze (89. Waki) - Nankishi (70. Muszong).

Tore: 0:1 (23.) Aid Hamid, 1:1 (65.) Haritonov.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Aid Hamid (76./wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Jan Tschirschwitz (Badenstedter SC).

Zuschauer: 200.

„Ohne Leidenschaft, ohne Bereitschaft geht es nicht“

Die Gäste waren in Führung gegangen. Allah Aid Hamid, der in der 76. Minute wegen wiederholten Foulspiels an Julijan Popovic Gelb-Rot sehen sollte, fing auf Außen einen Fehlpass vom selbigen Rechtsverteidger ab, zog blitzschnell in Rehdens Sechzehner und versenkte den Ball trocken im langen Eck (23.). Während die Gäste jubelten, schlug Popovic mit beiden Händen frustriert auf den Rasen. „Mehr Chancen als diese habe ich aber auch vom Bremer SV in der ersten Halbzeit nicht gesehen“, sagte Arambasic: „Es lag an uns, dass sie besser waren. Ohne Leidenschaft, ohne Bereitschaft geht es nicht.“ Das sei auch in der Halbzeit angesprochen worden.

Haritonov mit „Überzeugung“

Der Ausgleichstreffer stand sinnbildlich für die galligere Gangart der Rehdener nach dem Seitenwechsel: Daniel Haritonov hämmerte einen 20-Meter-Freistoß entschlossen unter die Latte (65.). „Eigentlich bin ich bei Standards nur für die Absicherung vorgesehen, aber Pierre (Kapitän Becken, d. Red.) hat mir vorm Freistoß gesagt: ,Nimm ihn dir!’“, berichtete Haritonov. Entfesselt drehte der Linksverteidiger nach seinem Geschoss zur Trainerbank ab, seine Teamkollegen fielen ihm jubelnd in die Arme. „Eine Befreiung“, kommentierte der 22-Jährige. War beim Schuss Wut über die schwache erste Halbzeit im Bauch gewesen? „Nein, Überzeugung“, erklärte Haritonov lächelnd. „Wir haben Freistöße im Training geübt, ,Harri’ aber nicht“, kommentierte Arambasic den Freistoßstrahl mit einem Schmunzeln: „Er macht gute Spiele und hat eben das Selbstvertrauen. Es hat mich mega gefreut für ihn. Ein tolles Tor. Aber symptomatisch, dass wieder ein Verteidiger trifft. Die Chancenverwertung bleibt das leidige Thema.“

Joker Cristescu sorgt für Torgefahr

Leonardo Cristescu hatte gleich zweimal den Sieg auf dem Fuß. Kurz zuvor für Stürmer Malik Memisevic eingewechselt, parierte Bremens glänzend aufgelegter Torwart Damian Schobert nach Hereingabe von Tony Lesueur einen Abschluss des Rehdeners (77.), wenig später blockten die Gäste Cristescus Schuss aus zehn Metern kurz vor der Torlinie (80.). „Aber keinen Vorwurf an Leonardo“, sagte Armabasic: „Er schmeißt sich rein und gibt alles.“ Das, was der Trainer bei seiner ganzen Mannschaft sah – zumindest in der zweiten Halbzeit.

Spieler des Spiels: Daniel Haritonov Die linke Seite des Rehdeners blieb dicht, der Freistoßknaller des Linksverteidigers war der Höhepunkt beim 1:1 gegen den Bremer SV.