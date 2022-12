Serie de Treuesten der Treuen: Steiner gehört zum „harten Kern“

Von: Fabian Terwey

„Sein“ Club: Fan Hans-Jürgen Steiner hält dem Brinkumer SV seit vielen Jahren die Treue. © schlickmann

In unserer Serie „die Treuesten der Treuen“ stellen wir heute Hans-Jürgen Steiner vor, dessen Herz am Brinkumer SV hängt.

Brinkum – Seine Mutter hatte ihm einst verboten, Fußball zu spielen. Die Angst, dass sich der damals noch kleine Hans-Jürgen Steiner verletzt, war zu groß. So bolzte der heute 70-Jährige heimlich mit seinen Freunden. Mittags nach der Schule. „Irgendwann durfte ich mich dann doch beim Brinkumer SV anmelden“, berichtet der ehemalige Obst- und Gemüseverkäufer auf dem Bremer Großmarkt aus dem Jahr 1958. Mittlerweile spielt der 70-jährige Rentner aus Leeste nicht mehr selbst, sondern verfolgt die Spiele des Bremen-Ligisten als treuer Zuschauer. Und das bei Wind und Wetter.

Seit wann besuchen Sie schon Spiele Ihres Vereins? Und sind Sie auch auswärts dabei?

Das hat in den 2000er Jahren angefangen. Früher war ich auch mal bei Auswärtsspielen in Bremerhaven dabei. Auch weil meine Nichte dort wohnt. In der Regionalliga-Aufstiegsrunde 2018 bin ich sogar bis nach Kiel gefahren. Heute bin ich auf fremden Plätzen nicht immer dabei. Ich muss ja auch mal etwas mit meiner Frau unternehmen (lacht).

Woher kommen Leidenschaft und Vereinstreue?

Ich bin in Schlesien geboren und als Flüchtling 1945 nach Wachendorf gekommen, 1948 dann nach Brinkum. Nach meiner Anmeldung bin ich fast die ganze Zeit dem Verein treu geblieben, weil hier meine Kumpels sind. Deshalb bin ich nach dem kurzzeitigen Wechsel zu den Alten Herren des TSV Leeste auch wieder zurück nach Brinkum gegangen.

Welches war Ihr schönstes Erlebnis – und Ihr frustrierendstes?

Ich kann mich noch gut an die Bremen-Liga-Meisterschaft 2018 entsinnen. Es war am letzten Spieltag und wir haben danach noch schön auf der Anlage zusammengesessen. Auch die Meisterschaft 2009 mit viel Vorsprung war außergewöhnlich. Frustrierend war das 0:7 in der Regionalliga-Aufstiegsrunde in Kiel. Dieter Burdenski hatte uns als Ex-Bremen-Profi für die Fahrt extra den original Werder-Mannschaftsbus organisiert. Wir sind so selbstbewusst zu Holstein II gefahren und es ging dann gehörig schief.

Wie sehr sehnen Sie die alten Zeiten zurück, als auf den Sportplätzen deutlich mehr los war? Und woher kommt der Zuschauer-Rückgang?

Die Interessen sind heute andere. Die Jungen gehen vielleicht lieber feiern als zum Fußball. So ist das eben. Und so ist nur der harte Kern da. Für mich muss jedenfalls schon gewaltig schlechtes Wetter sein, dass ich nicht zum Spiel gehe. Regen macht mir nichts. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Da tut mir die frische Luft eher gut.

Mit wem treffen Sie sich an der Seitenlinie?

Wir treffen uns auf unserem Platz hinter der heimischen Ersatzbank auf der Tribüne. Wir haben eine ganze Clique von ehemaligen Altherrenspielern zusammen. Früher waren wir oft noch 13 Mann bei Heimspielen. Jetzt sind es manchmal nur noch vier.

Was trifft auf Sie eher zu: Genießer oder Meckerpott?

Steckbrief Name: Hans-Jürgen Steiner Alter: 70 Wohnort: Leeste Beruf: Rentner Privates: Verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter sowie Großvater eines Enkels Weitere Hobbys: Steiner sammelt Modelltrucks, hat bereits ein ganzes Zimmer voll.

Wir sind sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist. Aber an den Fußball von heute kann ich mich nur schwer gewöhnen. Es gibt viele Sicherheitsrückspiele und im Mittelfeld fällt den Teams kaum noch etwas ein. Brinkum hat in der letzten Saison sehr ansehnlich gespielt, jetzt läuft es nicht so gut. Ich meckere als Zuschauer aber nicht, sondern bin eher ruhig. Ich kann ja eh nichts ändern.

Welche Fan-Utensilien besitzen Sie? Was ist Ihr Lieblingsstück?

Einen Brinkum-Schal oder etwas anderes habe ich nicht. Die gegenerischen Fans müssen ja nicht gleich sehen, zu wem ich gehöre.

Bratwurst oder Kuchen – Bierchen oder Kaffee: Wie stärken Sie sich beim Spiel?

Ich hole mir eine Bratwurst und einen schönen Kaffee dazu. Alkohol muss nicht mehr sein. Die Zeiten sind vorbei.

Haben Sie eine Dauerkarte oder zahlen Sie bei jedem Spiel? Und sind die Preise okay?

Ich zahle bei jedem Spiel meine drei Euro. Ich weiß gar nicht, ob das der Rentnerbetrag ist oder nicht. Grundsätzlich ist der Preis okay, letztlich ist es mir aber auch wurscht, was es kostet. Ich zahle es.

Welchen Spieler finden Sie im aktuellen Team am besten?

Bei den Neuzugängen habe ich noch keinen Liebling ausgemacht. Als ehemaliger Verteidiger ist für mich Esin Demirkapi ein außerordentlicher Spieler – mit seinem Stellungs- und Kopfballspiel. Er ahnt voraus, wo der Ball hinkommt und schießt entscheidende Tore. Leider verfolgt ihn das Verletzungspech, aber er hat sich bislang immer wieder aufgerappelt.

Sind Sie auch oft in Profi-Stadien? Und was waren die Highlights?

Der bezahlte Fußball ist für mich eine Farce, wenn ich da die Summen sehe, die bezahlt werden. Die Profis fahren Lamborghini und viele Fans müssen sich das Geld hart erarbeiten. Bei meinem Lieblingsclub Werder leide ich zwar immer noch mit, sehe aber nicht mehr ein, Geld für einen Stadionbesuch auszugeben. Highlight war für mich, als der Ex-Bremer Ailton nach seinem Wechsel nach Hamburg im Nordderby 2006 alleine aufs Tor zulief, drüberschoss und Werder am Ende 2:1 gewann.

Was würden Sie mit Brinkum künftig gern erleben?

Ich hoffe, dass sie eines Tages in die Regionalliga aufsteigen. Diese Saison wird das aber wohl eher nichts..