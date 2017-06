Handballer Tim Seltmann kürt sich in Irland zum Double-Gewinner

Leeste - Von Julian Diekmann. Alles begann mit einem Auslandssemester. Als Tim Seltmann seine Sachen für Irland packte, nahm er vorsichtshaltbar seine Sport-Klamotten mit. „Ich wollte unbedingt auch während meines Aufenthaltes in Dublin weiter Handball spielen“, berichtet der linke Rückraumspieler des Landesligisten HSG Stuhr.

Als er Ende April zurück nach Deutschland kehrte, war er nicht nur um eine Lebenserfahrung reicher, sondern auch irischer Double-Gewinner. Die Geschichte des 28-Jährigen Leesters klingt wie ein modernes Märchen.

Plötzlich Profi

Seltmann, der seit seinem dritten Lebensjahr Handball spielt, hätte wohl selbst nie damit gerechnet. „Ich hatte mich vor meiner Reise informiert, ob es in Dublin die Möglichkeit gibt, Handball zu spielen und habe eine E-Mail an den Verein Dublin International Handball Club geschrieben, ob sie noch Verstärkung gebrauchen könnten“, erinnert er sich. Konnten sie! „Kein Problem. Du kannst gerne zum Training vorbeikommen. Melde dich einfach, wenn du im Land bist“, bekam er als Antwort. Gesagt, getan. Kaum war er in der irischen Hauptstadt angekommen, stand er auch schon in der Sporthalle – und überzeugte. Seltmann: „Das Training lief gut, ich durfte bleiben. Auf einmal war ich im Team.“ Und zwar im Team des Dublin International Handball Club – dem irischen Rekordmeister. Das war im Januar 2014. Drei Monate später war der 1,94 Meter große Rückraumspieler Double-Gewinner des Landes.

Auf einmal musste er sich nicht nur auf sein Studium konzentrieren, sondern war nebenbei auch noch „Profi“-Handballer. „Ich habe mich riesig auf die neue Aufgabe gefreut“, berichtet er: „Alle im Team waren super nett zu mir, haben mich toll aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“

Freundschaften sind wichtiger als Titel

Nur das Niveau sei nicht mit Deutschland gleichzusetzen. „Das Level der ersten irischen Handball-Liga ist in Deutschland mit der Landes- oder Verbandsliga zu vergleichen. Unser Team war damals international. Wir hatten aber auch ein paar gute irische Handballer dabei, die deutsches Drittliga-Niveau hatten. Aber hauptsächlich stellte sich die Mannschaft aus Franzosen, Litauern, Slowaken oder Polen zusammen“, berichtet der 101 Kliogramm schwere Leester. Er fand sich perfekt ins Team ein, wurde Stammspieler.

Dann kam das irische Pokalfinale – ausgerechnet gegen den Erzfeind Astra Handball Club. „Das muss man sich wie beim Fußball vorstellen, wenn der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund spielt. Es ging ganz schön zur Sache. Es war ein dreckiges Spiel“, erinnert sich Seltmann. Mit dem besseren Ausgang für seinen Club. „Wir haben sie mit einem Kantersieg abgefertigt“, huscht ihm ein Lächeln ins Gesicht: „Das war ein richtig schönes Gefühl.“ Kaum vier Wochen später folgte das Final-4 der irischen Meisterschaft. Wieder hieß der Finalgegner Astra Handball Club – wieder kassierte der Erzfeind eine hohe Niederlage. Wieder heimste Seltmann einen nationalen Titel ein – seinen zweiten. „Danach haben wir es richtig krachen lassen, haben mit der Mannschaft im Dubliner Amüsierviertel ,Temple Bar‘ das Double ausgiebig gefeiert. Viel wichtiger als die beiden nationalen Titel, „sind aber die vielen Freundschaften, die ich geschlossen habe. In Dublin habe ich Menschen fürs Leben kennengelernt.“

Erinnerungen, die bleiben

Kurz nach der Meisterfeier reiste der Handball-Weltenbummler zurück nach Deutschland. Über Argentinien und Hamburg landet er schließlich im September 2016 in Australien. Auch dort war Seltmann aktiv, als er auf dem fünften Kontinent seinen Master of Business Administration (MBA) in der Nähe von Brisbane absolvierte. Das war im September 2016. Wieder spielte er in der höchsten Liga des Landes. Diesmal bei den Brisbane Wolves. Einer seiner Mitspieler war Caleb Gahan. Der beste Handballer in der Geschichte Australiens. „Von Caleb habe ich sehr viel gelernt, es hat großen Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen.“ Dennoch: Die Liga schloss Seltmann mit Brisbane als Letzter ab. Es folgte die Rückkehr nach Deutschland. Dort ist er nun seit kurzer Zeit bei der HSG Stuhr aktiv.

Auch wenn die Double-Erinnerungen vielleicht ein wenig verblassen sollten, die vielen Freundschaften, die Seltmann über den ganzen Globus geschlossen hat, bleiben für immer . . .