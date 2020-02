TuS Sulingen bangt für Samstag um Jannik Knielings Knie

Sulingen – Wie auch immer das Heimspiel der Handballer vom TuS Sulingen am Samstag gegen den VfL Hameln II ab 19.00 Uhr ausgeht – den letzten Platz der Landesliga werden die Hausherren dadurch nicht verlassen. Gleichwohl könnte die Mannschaft von Trainer Hartmut Engelke mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Vorletzten aus Hameln heranrücken – und das ist das Ziel des 50-Jährigen: „Wenn wir nicht jetzt auf welche Art auch immer den Bock umstoßen, wann dann?“, fragt Engelke rhetorisch. Er verlangt von seinen Männern, „unsere im Training gezeigten PS, wo immer alle richtig Gas geben, jetzt auch im Punktspiel auf die Straße zu bekommen“.

Das soll einerseits den nötigen Rückenwind für die restlichen sieben Saisonspiele geben, andererseits „will ich, dass die Jungs unser Publikum nicht enttäuschen und sich als kämpferisches Team präsentieren“. Denn vier der besagten sieben letzten Spiele gehen vor eigener Kulisse über die Bühne. Deshalb, aber auch, „weil es ja nach der Saison hier bei uns weitergeht, hoffen wir weiter auf die Fans“, betont Engelke.

Die personellen Planungen für die neue Serie seien noch nicht angelaufen, „weil wir einfach nicht in der Position sind, auf Spieler zuzugehen und zu sagen, dass wir künftig in dieser oder jener Liga spielen“, verdeutlicht der TuS-Coach.

Am liebsten natürlich weiter in der Landesliga, und dafür muss am Samstag gegen die offensiv schwächeren Hamelner (sieben Tore weniger) ein Sieg her.

Fraglich bleibt nur, wer diesmal Sulingens Treffer werfen soll. Patrick Kappermann als bester Sulinger Werfer (64 Tore) laboriert weiter an einer Ellbogenverletzung, der vor knapp zwei Wochen umgeknickte Björn Meyer (63) ging zuletzt noch auf Krücken, Jannik Knieling (59) war während der Niederlage am Sonntag gegen den Hannoverschen SC früh mit einer Knieprellung ausgeschieden, die ihm noch zu schaffen macht. „Ihre Einsätze sind mehr als fraglich“, schildert Engelke, „aber ich wünsche mir von jedem, dass er sich fragt, ob es nicht doch noch für einen Platz auf der Bank oder einen Einsatz nur in der Deckung reicht.“ Denn hinten tut sich Sulingens größte Schwachstelle auf.