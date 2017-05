Handball-Landesligist HSG Stuhr gewinnt gegen TSV Daverden II

Rechtsaußen Marvin Rauer wurde gestern nach dem letzten Saisonspiel der HSG Stuhr verabschiedet. Er wechselt zum ATSV Habenhausen II in die Handball-Oberliga.

Stuhr - Für die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr ist die Saison beendet. Die Mannschaft von Sven Engelmann gewann am Freitagabend beim TV Gut Heil Spaden mit 27:24 und setzte sich gestern im letzten Saisonspiel gegen die Reservemannschaft des TSV Daverden knapp mit 31:30 durch. Damit schließt das Team die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz ab.

HSG Stuhr - TSV Daverden II 31:30 (14:18): Für das Spielfazit brauchte Stuhrs Trainer nur ein Wort: „Katastrophe!“ Dem Coach gefiel das Auftreten seines Teams überhaupt nicht. „Wir haben viel zu lethargisch gespielt und mussten in der ersten Halbzeit immer einem Rückstand hinterherlaufen“, führte Engelmann weiter aus. So stand es schnell 1:4 (8.). Auch bis zur Pause wurde es nicht besser. „Im zweiten Abschnitt haben wir uns gefangen und besser gespielt“, war der Coach zufrieden. Die erste Führung der Gastgeber sprang aber erst in der 54. Minute heraus (28:27). Danach ließ sich Stuhr die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. „Wir sind froh, dass jetzt Feierabend ist. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir auf Platz vier landen, hätte ich das sofort unterschrieben“, zeigte sich Engelmann versöhnlich. Im Anschluss wurden noch die scheidenden Spieler Marvin Rauer (wechselt zum ATSV Habenhausen II), Stefan Schröder (Karriereende), Stefan Goldberg (Ziel unbekannt) und Ulf Mewe (TuSG Ritterhude) feierlich verabschiedet.

TV Gut Heil Spaden - HSG Stuhr 24:27 (12:11): „Wir haben verdient gewonnen“, urteilte Stuhrs Trainer Sven Engelmann. Der 50-Jährige freute sich nicht nur über die aggressive Abwehrarbeit, er nannte einen weiteren Grund für den Sieg: „Wir haben besser und cleverer abgeschlossen.“ Das war bei der 27:34-Hinspiel-Niederlage nicht der Fall. Am Freitagabend lagen die Gäste nach einem Doppelpack von Kolja Hanke (6/5) beim 9:12 (27.) erstmals mit drei Treffern zurück, aber bis zur Pause verkürzten Tim Seltmann und Kay Engelmann auf 11:12. „Unsere 6:0-Deckung stand gut“, lobte Sven Engelmann die Defensivarbeit. Im Mittelblock gefielen nicht nur Stefan Schröder und Stefan Goldberg, sondern auf der Halbposition packte auch Marvin Rauer aggressiv zu.

Gleich nach dem Wechsel drehten Engelmann und Sebastian Beckmann mit einem Doppelpack den Spieß zum 14:12 (33.) um. Tim Seltmann erhöhte mit zwei „Buden“ auf 17:13 (37.). In einer hektischen Endphase gelang Marco von Bassen (5) zwar das 19:20 (47.), doch Christoph Schneider sorgte mit zwei Treffern wieder für klare Verhältnisse – 22:19 (50.). Die Stuhrer gingen weiter robust zu Werke, gaben die Führung nicht mehr her. Spätestens beim 26:22 (58.) durch Beckmann war alles klar.

mbo/jdi