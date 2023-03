Die HSG Hude – eine verdammt hohe Hürde für die Löwinnen

Von: Matthias Borchardt

Einsatz noch fraglich: Löwen-Kreisläuferin Larissa Gläser. © Rehnert

Die „stärkste Abwehr der Liga“ wartet: Die Frauen der HSG Hunte-Löwen reisen am Sonntag zur HSG Hude. Dort will der Tabellenführer natürlich seine Position verteidigen – muss dabei aber eventuell auf Kreisläuferin Larissa Gläser verzichten.

Diepholz – Acht Spiele noch – und in denen gilt es, den gerade erklommenen Oberliga-Thron zu verteidigen: Zum zweiten Mal in dieser Saison stehen die Handball-Frauen der HSG Hunte-Aue Löwen an der Spitze. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet in Ganderkesee jedoch eine schwere Auswärtsaufgabe bei der heimstarken HSG Hude/Falkenburg. Das spannende Hinspiel hatte der Aufsteiger am 15. Oktober 2022 knapp mit 23:21 für sich entschieden.

„Das wird nicht einfach, wir dürfen Hude nicht unterschätzen“, mahnt Allrounderin Kim Klostermann, die zuletzt im Topspiel gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn (33:24) mit elf Toren geglänzt hatte. Die 24-Jährige schätzt die Chancen 50:50 ein, sagt aber auch: „Wir wollen den Schwung aus dem letzten Heimspiel mitnehmen, müssen wach sein und den Gegner in der Abwehr früh angreifen.“ Dass die Löwinnen zuletzt spielfrei hatten, passt Kapitänin Lea Hillmer nicht so recht in den Kram: „Wir sind nicht im Rhythmus, das habe ich im Training gemerkt.“

„Hude ist es gewohnt, den Tabellenführer zu schlagen“

Die Löwinnen werden sich also reinbeißen müssen in das Duell beim Tabellenachten, der zuletzt sieben Heimspiele in Folge gewonnen hat – darunter war auch der Triumph (26:22) gegen den aktuellen Zweiten Friedrichsfehn/Petersfehn. „Das wird ein harter Brocken. Wir treffen auf die stärkste Abwehr der Liga“, weiß Löwen-Trainer Klaus Klostermann und fügt an: „Hude hat sich verbessert und ist es gewohnt, den Tabellenführer zu schlagen.“

Der Gegner überzeugt jedoch nicht nur mit seinem Defensiv-Bollwerk um Torhüterin Anneke Alfs, sondern hat auch vorne viel Qualität. Herausragend in der zweiten Reihe sind Top-Schützin Malin Blankemeyer (94 Tore) und Lisa-Marie Hillmer (81). Gefahr droht zudem von Kreisläuferin Michaela Stahlkopf (81/18) und Linksaußen Kim Sanders (64/17).

Beide tragen die Nummer 25: Die Schwestern Lisa-Marie (r.) und Lea Hillmer. © Borchardt

Für Lea Hillmer (25), die sich auf das erneute Duell mit ihrer Schwester Lisa-Marie freut („Das ist etwas Besonderes“), ist die Tabellenführung eine schöne Momentaufnahme – mehr nicht: „Wir machen uns deshalb keinen Druck.“

Beim Aufsteiger fehlen Anna Dehlfing, die nach ihrem Kreuzbandriss mittlerweile in Berlin operiert worden ist, und Elisa Buchwald (Absplitterung im Außenknöchel). Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz der erkrankten Kreisläuferin Larissa Gläser. Die A-Jugendliche Elis Kambacheva gehört erneut zum Aufgebot.

Die „Lady Lions“ fahren wieder mit ihrem Teambus (am Sonntag um 13.15 Uhr in Diepholz bei „Nadtila“), in dem noch einige Plätze frei sind.

„Löwinnen haben gute Meister-Chancen“: Nachgefragt bei Hudes Lisa-Marie Hillmer Wenn Handball-Oberligist HSG Hude/Falkenburg am Sonntag um 16.30 Uhr in Ganderkesee Spitzenreiter HSG Hunte-Aue Löwen empfängt, kommt es erneut zum Duell der Hillmer-Schwestern. Lea spielt bei den Löwinnen, Lisa-Marie (Spitzname „Hille“) beim Tabellenachten Hude im halblinken Rückraum. Sie ist mit 81 „Buden“ torgefährlich und in der Abwehr griffig. Die 27-Jährige, die in Oldenburg lebt und im Pius-Hospital als Operationstechnische Assistentin (OTA) tätig ist, spricht über das zweite Wiedersehen in dieser Saison – und die Chancen des Gegners im spannenden Meisterrennen.

Sie haben mit Hude sieben Heimspiele in Folge gewonnen. Warum spielt Ihre Mannschaft zu Hause besser? Wir kennen die Gegebenheiten – und die Fans machen Stimmung. sind eine große Unterstützung. Zu Hause zu spielen, gibt einem noch mehr Gefühl von Stärke, da die Gedanken um Hallenverhältnisse und ein großer Aspekt, die Backe, einfach nicht vorhanden sind.

Das Hinspiel in Diepholz verlor Ihr Team unglücklich mit 21:23. Laufen Sie mit einer Portion Wut im Bauch auf? Nein, auf keinen Fall mit Wut – dafür mit Ehrgeiz und Euphorie.

Sie haben den direkten Vergleich gegen Ihre Schwester bei der Partie in Diepholz mit 6:3-Toren gewonnen. Wer liegt diesmal vorne? Es geht nicht darum, wer von uns beiden mehr Tore wirft, sondern um eine gute und konstante Teamleistung. Und das wird am Sonntag auch der Schlüssel zum Erfolg sein.

Ihre Schwester hat sich weiterentwickelt, ist Leistungsträgerin und Kapitänin. Glauben Sie, dass die Löwinnen Oberliga-Meister werden? Ich würde es Lea auf jeden Fall gönnen! Sie wurde bei den Löwinnen wirklich super aufgenommen und hat ihren Platz in dem Team gefunden. Als Aufsteiger-Mannschaft ganz oben zu stehen, ist eine Top-Leistung. Spielerisch passt die Mannschaft super zusammen und hat allgemein einen tollen Teamgeist. Deshalb glaube ich, dass die Löwinnen gute Chancen haben, Meister zu werden.