3:1 in Bemerode: Sulingen steht im Halbfinale des Bezirkspokals! „Der TuS-Zug rollt“

Von: Malte Rehnert

Er ebnete den Weg fürs Weiterkommen: Sulingens Cemet Ac traf beim 3:1 in Bemerode mit einem herrlichen Freistoß zur Führung. © Krüger, Cord

Der TuS Sulingen hat nicht brilliert - aber gewonnen! Mit dem 3:1 am Donnerstag beim Bezirksligisten TSV Bemerode erreichte der Fußball-Landesligist das Halbfinale des Bezirkspokals. Der Sieg gab auch Rückenwind für den Abstiegskampf in der Liga - dort geht es bereits am Samstag weiter.

Bemerode – Den ersten Teil des anstrengenden Doppelpacks haben die Fußballer des TuS Sulingen gemeistert. Im Viertelfinale des Bezirkspokals setzte sich der favorisierte Landesligist am Donnerstag – trotz nicht gerade berauschender Leistung – mit 3:1 (2:0) beim Hannoveraner Bezirksligisten TSV Bemerode durch. Zum Halbfinale müssen die Sulinger dann wieder weit reisen. Die Partie bei Bezirksligist SSG Halvestorf/Herkendorf in Hameln ist für den 30. Mai (ein Dienstag) angesetzt, der TuS würde sie aber gerne noch verlegen.

Weiter geht es nun aber erst mal mit dem nächsten Ligaspiel. Am Samstag, nur 50 Stunden nach Bemerode, tritt Sulingen beim SV Bavenstedt (15.00 Uhr) an und möchte dort den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen.

„Wir haben in den vergangenen Wochen eine gewisse Siegermentalität aufgebaut und eine Euphorie entwickelt“, freut sich Coach Iman Bi Ria: „Ich habe den Jungs auch gesagt: Der TuS-Zug rollt! Und ihn aufzuhalten, ist momentan schwierig.“

Bemerode gelang es nicht – obwohl die Gäste aus Sulingen keinen Sahnetag erwischt hatten. „Es war absolut kein gutes Spiel von uns“, monierte Bi Ria. Auf der Suche nach Gründen nannte der 38-Jährige auch das ungewöhnliche Drumherum: „Es war ja Vatertag, da war hier die Hölle los. Bestimmt 300 Zuschauer. Eine Gruppe hat besonders Alarm gemacht – es flog auch die eine oder andere Bierflasche auf den Platz. Vielleicht hat das die Jungs ein bisschen eingeschüchtert.“

Stenogramm TSV Bemerode - TuS Sulingen 1:3 (0:2) - Sulingen: E. Schröder - Rupp, Greifenberg (66. Hollmeyer), Brockmann, Fehse, Uschpol (58. Park), Hibbeler, Ngama Ngama (37. Chouacha Djomatou), Rabens, Ac, Klare (71. Michael). Tore: 0:1 (43.) Ac, 0:2 (45. + 1) Chouacha Djomatou, 1:2 (82.) Maliqi, 1:3 (90. + 1) Park. Schiedsrichter: Niklas Schumann (TSV Kirchdorf).

Jedenfalls fehlten irgendwie Power und Esprit. Als schon fast Halbzeit war, wurden die Gäste dann jedoch gefährlich – und schlugen direkt zweimal zu. Cemet Ac traf mit einem direkten Freistoß von halblinks rechts oben in den Winkel (43.). „Überragend“, lobte Bi Ria: „Genau so ein Ding haben wir gebraucht, um richtig reinzukommen.“ Kurz vor dem Pausenpfiff folgte sogar noch der zweite Treffer. Nach einem 30-Meter-Freistoß von Jan Rabens hielt Aaron Micael Chouacha Djomatou, nach 37 Minuten für die glücklose Spitze William Ngama Ngama eingewechselt, den Fuß hin – 2:0 (45. + 1).

Im zweiten Durchgang „hatten wir genug Chancen, das Ergebnis deutlich höher zu gestalten“, fand Bi Ria. Doch statt einer Vorentscheidung fiel plötzlich das 2:1. Egzon Maliqi staubte ab (82.). Bemerode riskierte nun alles, Sulingen konterte. Nach Vorlage von Rabens machte Hyoungbin Park in der Nachspielzeit alles klar (90. + 1). Danach war direkt Schluss – und Bi Ria schaute schon ein wenig auf Bavenstedt. Der nächste Liga-Gegner hat zuletzt sechsmal in Folge nicht gewonnen und ist gegen Sulingen am 1. Mai aus dem Pokal geflogen (2:3). „Die haben noch eine Rechnung mit uns offen und wollen uns bestimmt ein Bein stellen“, meint der TuS-Coach.

Zurück in die Startelf rücken am Samstag Janik Dieckmann (traf in beiden bisherigen Saisonspielen gegen Bavenstedt) und Julian Miklis, die im Pokal geschont wurden. Bi Ria: „Sie haben eine Einsatzgarantie.“