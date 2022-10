Hainke Vorbereiter und Torschütze: Wetschen siegt mit 2:0 in Garbsen

Von: Cord Krüger

Starkes Startelf-Debüt: Christoph Hainke (vorn) leitete das 1:0 ein und traf zum 2:0. © ck

Nur zwei Pünktchen liegen zwischen dem Landesliga-Zweiten OSV Hannover und dem Sechsten TSV Wetschen. Diese Spannung an der Spitze hielten die Wetscher Fußballer am Sonntag weiter hoch – dank ihres 2:0 (2:0)-Siegs beim TuS Garbsen. „Jetzt haben wir also die echten Top-Spiele gegen Evesen, in Wunstorf und in Eilvese“, freut sich TSV-Trainer Oliver Marcordes auf die nächsten drei Wochen gegen den Spitzenreiter sowie beim Vierten und Fünften. „Und wir haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.“ Es klang wie eine Warnung an den nur sechs Zähler entfernten Primus vom VfR Evesen.

Garbsen – Am laut Marcordes „hochverdienten“ Erfolg in Garbsen störten ihn nur zwei Punkte. Erstens „hätten wir höher gewinnen müssen“. Zweitens „haben wir nach der Pause nur das Ergebnis verwaltet, obwohl ich etwas anderes gefordert hatte“.

Schon nach drei Minuten grätschte Lennart Bors den Ball zum 1:0 ins Netz – nach einer Rechtsflanke von Finn Raskopp und dem ersten Schuss von Christoph Hainke vor den zweiten Pfosten. Hainke selbst markierte bei seinem Startelf-Saisondebüt das 2:0 (34.). Diesmal hatte Philip Kürble von rechts geflankt und Kevin Reinking die Kugel clever durchgelassen. Spätestens nun hatte der TSV den TuS dafür bestraft, dass er gegen die schnellen Flügelspieler Kürble (rechts) und Hainke (links) nur mit einer Dreier-Abwehrkette operierte. „Aber wir müssen schon zur Pause alles klarmachen“, monierte Marcordes. Möglichkeiten dafür hatte sich sein Team zur Genüge herausgespielt: Bors lupfte knapp vorbei (16.), Kürbles abgefälschter Schuss rauschte ebenfalls daneben (21.), Versuche von Joshua Heyer (diesmal Innenverteidiger) und Alen Suljevic nach einer Reinking-Ecke wurden auf der Linie geklärt (40.).

Wetschen schaltet in den Verwaltungsmodus

Als Wetschen nach der Pause in den von Marcordes beklagten Verwaltungsmodus umschaltete, musste sein Torwart Tim Becker in höchster Not gegen Robin Rack (62.) und Mihajlo Mijatovic (66.). retten. „In der zweiten Halbzeit besaß Garbsen deutlich mehr Spielanteile, aber Tim hatte einen Sahne-Tag“, schilderte der TSV-Trainer, der ebenfalls Linksverteidiger Maris Thiry lobte. Später konterte Wetschen gefährlich. Aber Moritz Raskopp scheiterte an Keeper Kai Bäte (76.) und am Lattenkreuz (90.+1), Ricardo Tenti zielte ebenso drüber (86.) wie Hinnerk Mittendorf (90.+3). ck

Fußball-Landesliga: TuS Garbsen - TSV Wetschen 0:2 (0:2) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Pasiov, J. Heyer, Thiry - L. Heyer, Reinking (68. Mittendorf) - Kürble (63. M. Raskopp), Suljevic (58. Wessels), Hainke (71. Tenti) - Bors.

Tore: 0:1 (3.) Bors, 0:2 (34.) Hainke.

Schiedsrichter: Lars Dierksen (SC Marklohe).