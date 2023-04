3:0 in Heiligenfelde - Bezirksliga-Spitzenreiter FC Sulingen und das „gute Gefühl“ vorm Gipfeltreffen mit Sudweyhe

Von: Fabian Terwey

Teilen

Jubel nach dem Freistoßkracher: Marvin Zawodny (l.) vom FC Sulingen umarmt Bjarne Meyer nach seinem Tor beim 3:0-Sieg in der Fußball-Bezirksliga gegen Heiligenfelde. © Terwey

Vier Punkte beträgt der Vorsprung des FC Sulingen auf Verfolger TuS Sudweyhe vor dem direkten Duell. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga setzte sich am Sonntag mit 3:0 (1:0) beim SV Heiligenfelde durch und nutzte damit den Ausrutscher des Aufstiegsrivalen tags zuvor aus.

Syke – Marian Pingel versammelte seine Spieler nach den aufreibenden 90 Minuten um sich. Nach seiner Ansprache hallte es aus dem Mannschaftskreis lauthals „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“. Der Fußball-Bezirksliga-Tabellenführer FC Sulingen tanzte und sang nach dem Sieg beim SV Heiligenfelde im Regen. Durch das 3:0 (1:0) am Sonntag machte das Team einen gewaltigen Schritt Richtung Aufstieg. Denn der Vorsprung auf Verfolger TuS Sudweyhe, der am Vortag beim 1:4 in Twistringen ausgerutscht war, beträgt vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag vier Punkte.

Alper Yildirim (17.), Marvin Zawodny (80.) und Bennet Lüdecke (90.) trafen zum deutlichen Sieg vor knapp 200 Zuschauern. Bis dahin war es jedoch ein hartes Stück Arbeit für die Gäste um den Ex-Heiligenfelder Tobias Dickmann. „Es war klar, dass durch Tobi Emotionen ins Spiel kommen. Heiligenfelde wollte ihm eins auswischen“, meinte Pingel.

Fußball-Bezirksliga: SV Heiligenfelde - FC Sulingen 0:3 (0:1) Heiligenfelde: Thöle - Behrens, Meiners, Plate, Hansen - Weber (73. M. Godesberg), Köhler, T. Godesberg - Gibek, Rilka - Rohmeyer (60. Labbus). Sulingen: Klöcker - D. Könker, Barth, Roughley, Zawodny - Dickmann, Lüdecke - L. Meyer (85. Rascheja), Yildirim (58. Krüger), B. Meyer (58. Lehmkuhl) - Mesloh. Tore: 0:1 (17.) Yildirim, 0:2 (80.) Zawodny, 0:3 (90./Foulelfmeter) Lüdecke. Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Heiligenfeldes Behrens wegen Foulspiels (84.). Schiedsrichter: Timm Winkler (Hannover 96).

Stattdessen brachte der spielende Co-Trainer die Sulinger auf die Siegerstraße. Seinen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Yildirim zum umjubelten 1:0 für die Gäste in den Winkel. „Bis dahin waren wir nicht gut im Spiel“, sagte Heiligenfeldes Trainer Torben Budelmann: „Für die Leistung danach muss ich meiner Mannschaft aber ein Kompliment machen. Wir haben unverdient verloren, hatten eine Bombenabwehr und müssen einen machen. Leider hat es heute aber fragwürdige Entscheidungen gegeben.“ Budelmann spielte damit auf Schiedsrichter Timm Winkler an, der ihm in der ersten Halbzeit für lautstarke Proteste Gelb gezeigt hatte – „zu Recht“, wie Budelmann einräumte: „Aber nach der Niederlage in Drakenburg war mir klar, dass wir heute die Emotionen von draußen benötigen.“

Spieler des Spiel: Alper Yildirim Der Stürmer brachte die Sulinger mit seinem platzierten Kopfball nach Ecke in Führung und arbeitete gut gegen den Ball.

Anderer Meinung als der Referee war der SVH-Coach dagegen bei der „Schlüsselszene des Spiels“ in Hälfte eins, als „Tamino Köhler im Sulinger Strafraum eine Hand ins Gesicht bekommen hat“ und zu Fall kam. Für Frust sorgte auch die für Budelmann „unverhältnismäßige“ Rote Karte gegen Jost-Eike Behrens (84.). Heiligenfeldes Rechtsverteidiger hatte Joshua Lehmkuhl an der Mittellinie mit einem leichten Tritt von hinten zu Fall gebracht. Budelmann nannte es einen „Gehfehler“. Pingel konnte den Frust nachvollziehen: „Rot war überzogen.“

Marvin Zawodny trifft per Freistoß zum 2:0 für den FC Sulingen

Vor dem Platzverweis hatte Marvin Zawodny bereits per 25-Meter-Freistoßhammer zum 2:0 getroffen (80.). „Marvin hatte ein gutes Gefühl“, berichtete Dickmann, der sich vor Standards mit seinem Kollegen stets abspricht.

„Kein normales Spiel“ für den Ex-Heiligenfelder Tobias Dickmann

Für den Ex-Heiligenfelder war es „kein normales Spiel“, wie er verriet: „Aufgeregter als sonst war ich nicht, aber konzentrierter. Ich wollte an alter Wirkungsstätte gut auftreten.“ Den Elfmeter nach Foul von Bennet Hansen an Lars Mesloh nahm sich aber ein anderer: Bennet Lüdecke verwandelte zum 3:0 (90.). „Die vier Punkte Vorsprung auf Sudweyhe geben uns jetzt ein gutes Gefühl“, sagte Dickmann vorm Gipfeltreffen beim Rivalen.