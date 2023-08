Landesligist Wetschen gastiert beim Überraschungsaufsteiger in Lehrte – Gute Stimmung und ein böses Omen

Teilen

Das Siegerlächeln konservieren: Wetschens Trainer Björn Wnuck (rechts) und Co-Trainer Nils Jakobsen gut gelaunt im Mannschaftskreis. © Terwey

Die Stimmung ist gut beim TSV Wetschen. Schließlich war der Saisonstart in der Landesliga (sieben Punkte aus vier Spielen) und im Bezirkspokal (Einzug in die dritte Runde) absolut zufriedenstellend. Dementsprechend groß dürfte die Motivation sein, am Sonntag (15.00 Uhr) beim FC Lehrte an diesen Trend anzuknüpfen. Ein Selbstläufer wird das Duell mit dem Aufsteiger aber nicht – zumal es eine unangenehme Parallele zur einzigen Saisonniederlage gibt.

Wetschen – „Es sorgt erstmal für eine gute Stimmung, im Training ist alles ein bisschen relaxter“, beschreibt Trainer Björn Wnuck den Effekt der souveränen 3:0-Siege gegen Sarstedt (Landesliga) und Rehburg (Bezirkspokal). Kein Wunder, schließlich waren die beiden jüngsten Partien „eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“.

Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder: Platz fünf, zwei Punkte hinter dem Spitzen-Trio. „In erster Linie geht es immer erstmal um die Art und Weise, um die einzelnen Spiele und darum, dass wir da unseren Job machen“, schiebt Wnuck – zugegeben verfrühten – Rechenspielen einen Riegel vor. „Mir ist wichtiger, dass wir die Inhalte, die wir uns erarbeitet haben, auf den Platz bringen. In Verbindung mit der richtigen Mentalität und Einstellung kommen die Ergebnisse von alleine“, so Wnuck weiter. Die Möglichkeit, sich mit einem Erfolg erstmal oben festsetzen zu können, sei nebensächlich: „Mich ganz tief mit der Tabelle auseinandersetzen, tue ich nicht.“

Trotzdem ist auch ihm natürlich nicht entgangen, dass der kommende Gegner mit einem Punkt mehr auf dem vierten Rang steht. „Für einen Aufsteiger ist das eine überraschend offensivstarke und mutige Mannschaft, die die Offensive sucht. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, lobt Wnuck den Gegner und mahnt: „Wir müssen über 90 Minuten voll auf Empfang sein.“

Wetschen ist also gewarnt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Denn nach der bisher einzigen Niederlage (1:3 beim SV Bavenstedt) waren die Wetscher zum bisher einzigen Mal in der Saison mit der Art und Weise nicht einverstanden. Wnuck hatte das auch an der langen Anfahrt festgemacht. Wegen einzelner Komplikationen war in Bavenstedt die Vorbereitungszeit knapp. Der Weg nach Lehrte führt auch über Hannover, ist nahezu identisch. „Wir haben schon drüber gesprochen, dass wir dieses Mal ein besseres Zeitmanagement haben und eine relaxte Pause auf halber Strecke machen, um uns ein bisschen zu lockern“, erklärt Wnuck.

Um sich mit Faszienrolle und Physiotherapeut auch in der Kabine bestmöglich vorzubereiten, wird der TSV dieses Mal außerdem „früher losfahren“, verrät Wnuck. Mit den Rückkehrern Julian Fehse und Phil Schwierking soll dann das nächste Erfolgserlebnis eingefahren und die gute Stimmung zementiert werden.