So kam es zu Rehdens Seuchen-Serie

Von: Cord Krüger

Teilen

Zum Verzweifeln: Lovro Sindik verspricht zwar einen Rehdener Kampf bis zum Ende, doch das allein reicht womöglich nicht zum Regionalliga-Verbleib. © Krüger

Kaum zu verhindernde Qualitätsverluste, verletzte Leistungsträger, viele Fehler, teils falsche Transfers, vorn zu ungefährlich: Für den BSV Rehden kam in dieser Regionalliga-Saison, immerhin der elften hintereinander, einiges zusammen. Alles in allem könnte dies dazu führen, dass die Schwarz-Weißen absteigen müssen.

Rehden – Nach einer Stunde dieses denkwürdigen Regionalliga-Duells herrschte am Mittwochabend in den Waldsportstätten Grabesstille. Selbst die Fans und Offiziellen von Phönix Lübeck schienen nach dem Tor zum 4:1 ihres Teams mit dem nun so gut wie abgestiegenen BSV Rehden zu leiden. Mittelfeldmann Lovro Sindik versprach nach dem schließlichen 1:6-Debakel zwar, „zu kämpfen bis zum letzten Spieltag“, gleichwohl gestand er: „Wir wissen, wo wir stehen. Zu 90 Prozent müssen wir für die Oberliga planen und aufs nächste Jahr gucken.“ Phönix-Coach Oliver Zapel suchte nach tröstenden Worten: „Ich fand es immer bemerkenswert, wie es dieser Verein geschafft hat, nicht nur in dieser Liga zu besehen, sondern auch tolle Spieler und tolle Trainer hierher zu holen.“ Ein „ganz toller“ Coach sei Kristian Arambasic: „Ich bin mir sicher, dass du es packst und es auch bald hier wieder Erfolgsgeschichten mit dem BSV Rehden gibt.“

Der derart Gelobte hatte zuvor bereits in die Zukunft geblickt: „Jetzt ist es auch vom Kopf her durch, wir werden die Planungen für die nächste Saison anschieben und einen Umbruch einleiten. Wir wissen, was wir verändern müssen. Ein paar Jungs, die uns Stabilität geben sollen, wollen wir natürlich behalten.“ Jene Stabilität – ein großes Problem. Doch es gab und gibt noch weitere:

Fehlende Konstanz

Ende März bejubelten die Rehdener einen 2:0-Coup bei der starken SV Drochtersen/Assel. Doch es war nicht der erhoffte Brustlöser, sondern laut Arambasic nur ein Beleg dafür, dass „wir unsere Konstanz über die gesamte Saison nicht hinbekommen haben. Es gab mehr Tiefs als Aufs. Wenn wir an die Grenzen gegangen sind und alles abgerufen haben, haben wir gezeigt, dass wir es können.“ Mit Blick auf den Auftritt gegen Phönix räumte er hingegen ein: Von der Körperlichkeit her waren wir völlig unterlegen.“ Ähnlich sah es Mittelfeldspieler Josip Tomic: „Heute hat sich die ganze Saison widergespiegelt. Ohne, dass sich der Gegner anstrengen muss, kriegen wir drei Gegentore in 15 Minuten.“

Zu schwere Verluste

Früh war vor gut einem Jahr klar, dass Kamer Krasniqi nicht zu halten sein würde. Der Wechsel des begnadeten Zehners zum VfB Oldenburg in die Dritte Liga kam also nicht überraschend – doch für ihn fand sich lange kein adäquater Ersatz. Erst Mitte September, als die Saison längst lief, landete Tony Lesueur beim BSV. Zum Ende der Hinserie dann verabschiedete sich Abwehr-Säule Angelos Argyris wie vorab schon länger besprochen in seine griechische Heimat. Auch diesen Verlust an Mentalität, Kopfball- und Zweikampfstärke vermochte Rehden während des Winter-Transferfensters nicht zu kompensieren.

Verletzungspech

Karam Han ist nur ein, aber wohl das gravierendste Beispiel dafür, was passiert, wenn ein fest eingeplanter Leistungsträger lange ausfällt. Seit Oktober war der Südkoreaner wegen eines Kreuzbandrisses weg, inzwischen ackert er wieder mit – es reicht aber noch nicht für die volle Distanz. Doch beim 1:1 am Freitag gegen Jeddeloh „hat man gesehen, wie wichtig Han für uns ist. Er hat uns sehr gefehlt“, unterstreicht sein Teamkollege Julijan Popovic. Vorn verpasste Stürmer Bocar Djumo wegen eines Schienbeinbruchs quasi die komplette erste Hälfte dieser Serie.

Falsch kalkuliert

Angenehm bescheiden: Ohne großen Aktionismus griffen die Schwarz-Weißen im Winter-Transferfenster zu. Allerdings griffen sie in der Hälfte der Fälle ziemlich daneben: Innenverteidiger Mustafa Fatiras ist nach einem Spiel ebenso schon wieder weitergezogen wie Stürmer Serhat Koruk (nur 26 Minuten Einsatzzeit in zwei Partien).

Vorn zu harmlos

Bis zum Desaster vom Mittwoch stellte Rehden die sechstbeste Abwehr der Liga – aber den zweitschlechtesten Sturm. „Wir müssen viel zu viel investieren, um ein Tor zu machen“, sagte Vizekapitän Tomic fast verzweifelt. Gleichwohl wusste er nach der Niederlage gegen Phönix: „Die Jungs haben alles versucht.“ Doch es kam zu wenig dabei heraus – trotz eines Dreier-Sturms zu Beginn und der Einwechslung von zwei weiteren Offensivkräften zum zweiten Durchgang. „Wir sind vorn zu harmlos“, wiederholt Arambasic das alte Manko: „Wir machen zu viele Fehler, es fehlen Selbstvertrauen und Überzeugung.“

Jetzt geht‘s nach Norderstedt Erst zum zweiten Mal in dieser Saison musste der BSV Rehden am Mittwoch beim 1:6 gegen Phönix Lübeck ohne Julijan Popovic auskommen. „Ich hatte ja schon länger Probleme mit dem rechten Fuß, und im Training ist es dann passiert“, berichtete der etatmäßige Rechtsverteidiger von einem Malheur bei einem geblockten Schuss. Für diese Woche stand noch ein Arzttermin an, „Popos“ Einsatz fürs Duell am Sonntag ab 14.00 Uhr beim Regionalliga-Siebten Eintracht Norderstedt ist fraglich. Der am Mittwoch gelbgesperrte Alessandro Arambasic kehrt hingegen in den Kader zurück.

Norderstedts Yannik Nuxoll verpasst das Duell gegen seinen Ex-Verein, für den er in der Hinserie 2016/17 gespielt hatte. Der Innenverteidiger laboriert an einem Kreuzbandriss – ebenso wie Stürmer Philipp Müller. Kangmin Choi muss ebenfalls zusehen – wegen seiner fünften Gelben Karte. (ck)