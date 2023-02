„Großes Ding“ in Ulm: Bassumer Luftpistolenschützen wollen beim Bundesliga-Finale überraschen

Von: Malte Rehnert

Teilen

Den Druck haben andere Mannschaften, glaubt Sascha Sandmann. Der 47-Jährige ist zum sechsten Mal bei einem DM-Finale dabei – und mit Bassum Außenseiter. © töbelmann

Ein Teil des Teams hat sich bereits am Donnerstag auf den Weg in den Süden gemacht. Der Rest folgt am Freitag. In Ulm treffen sich dann alle Luftpistolenschützen des SV Bassum von 1848 und bereiten sich auf das absolute Highlight der Saison vor. Beim Bundesliga-Finale (3. bis 5. Februar), für das im Vorfeld bereits 1 300 Tickets verkauft worden sind, geht es um Titel. Wer wird Deutscher Meister? Am Sonntag gegen 13 Uhr steht es fest! „Wir haben bei diesem ganz besonderen Wettkampf unsere komplette Mannschaft dabei“, sagt 1848-Betreuer Thomas Bremer.

Bassum – Die Bassumer sind in der Bundesliga Nord zwar sehr starker Zweiter geworden, sehen sich nun allerdings selbst als Underdog – wenngleich als einen, der auch Überraschendes leisten kann. „Das Finale ist für uns ein großes Ding. Wir wollten eigentlich nur sicher drinbleiben, nun sind wir hier“, staunt Sascha Sandmann, der schon mehrfach mit der Sportschützengilde Bremen-Bassum bei dieser Veranstaltung dabei war und nun – so hat er mitgezählt – vor seiner sechsten Teilnahme steht.

„Favoriten unter Druck“

Der 47-Jährige weiß also genau, was passieren kann, wenn es drauf ankommt. „Da verliert der Erste aus der Bundesliga auch schon mal gegen den Vierten – es ist eben das Finale, da stehen vor allem die Favoriten unter Druck.“

Viertelfinalgegner SV Edelweiss Waldkirch

Und diese Rollen werden eher an die vier qualifizierten Mannschaften aus dem Süden verteilt – auch an Bassums Viertelfinalgegner SV Edelweiss Waldkirch. Die Mannschaft aus Bayern ist Dritter der Bundesliga Süd geworden. „Bei den Ringwerten sind sie besser als wir. Und wenn sie in Top-Besetzung antreten, wird es richtig schwer“, ahnt 1848-Trainer Michael Meinhard. Beim Gegner sei es keine Seltenheit, dass die ersten Vier mehr als 380 Ringe schießen. Eine extrem hohe Hürde für die Bassumer, die wohl in folgender Formation antreten: Erik Eknes, Thomas Hoppe, Valerij Samojlenko, Denis Rother, Sandmann, Pierre Michel.

„Public Viewing“ im Bassumer Vereinsheim

Vom ersten Auftritt der 1848er am Samstag um 10.45 Uhr gibt es sogar Livebilder auf Sportdeutschland.tv – und ein „Public Viewing“ im Vereinsheim der Schützen in Bassum (ab 10 Uhr).

„Selbst erlebt, wie da die Nerven blank liegen können“

Sollten sie sich durchsetzen, schießen sie direkt am Nachmittag weiter. Ab 16.00 Uhr (wieder live) würde der Sieger der Begegnung zwischen dem SV GK Hannover (Vierter im Norden) und Süd-Meister SV Kelheim-Gmünd (Bayern) warten. Zu letztgenannter Mannschaft „muss man nicht viel sagen“, meint Meinhard anerkennend. Genau wie Sandmann und die anderen Bassumer hofft er jedoch auf „flattrige“ Favoriten: „Ich habe es mit der Gilde beim Finale selbst erlebt, wie da die Nerven blank liegen können.“

Chance auf „schönes i-Tüpfelchen“

Das eigene Team soll sich dagegen möglichst freimachen von jeglichem Druck und gar nicht groß an das Finale am Sonntag (12.00 Uhr) denken. „Wir hatten bisher eine sehr positive Saison“, betont Meinhard: „Und jetzt können wir in Ulm noch ein schönes i-Tüpfelchen draufsetzen.“

DM-Zeitplan Viertelfinale am Samstag: SV Kelheim - GK Hannover (09.00), SV Waldkirch - SV Bassum 1848 (10.45), ESV Weil - Freisch. Wathlingen (12.30), Sgi Waldenburg - SV Kiriftel (14.15). Halbfinale am Samstag: 1. Halbfinale (evtl. mit Bassum) (16.00), 2. Halbfinale (18.00). Um Platz drei am Sonntag: Verlierer 1./2. Halbfinale (09.00). Finale am Sonntag: Sieger 1./2. Halbfinale (12.00).