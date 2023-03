Großer Sport, große Gefühle: Diepholzer Squasher fahren zur DM, emotionales Bennett-Goodbye

Von: Daniel Wiechert

Vom Court zum Stadtempfang: Die Diepholzer Squasher um den scheidenden Dylan Bennett (vorn) feierten das erneute Ticket zur DM-Endrunde standesgemäß. © 1. SC Diepholz

Die Diepholzer Squasher haben das Ticket zur Deutschen Meisterschaft gelöst. Beim offiziellen Empfang der Stadt Diepholz mit Bürgermeister Florian Marré ließ es das Erfolgsteam „knallen“. Am Sonntag kam es dann zur tränenreichen Verabschiedung von Dylan Bennett.

Diepholz – Als der letzte Ballwechsel gespielt war, wurde es dunkel auf dem Court des Diepholzer Sauna- und Sportparadieses. Auf der Leinwand flimmerten Bilder aus den vergangenen 13 Jahren mit Dylan Bennett als Hauptdarsteller. Der 38-Jährige hatte soeben sein letztes Spiel im Trikot des Squash-Bundesligisten 1. SC Diepholz absolviert. „Es war echt eine rührende Atmosphäre, es ist auch die eine oder andere Träne geflossen“, berichtete Spielertrainer Dennis Jensen über den Gänsehautmoment. Und der Zeitpunkt hätte besser nicht sein können. Am letzten Wochenende der Bundesliga-Nord-Saison 2023 buchten die Diepholzer das Ticket zur Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft (8. bis 10. Juni in Krefeld). „Wir können alle stolz darauf sein, dass wir es als kleines Diepholz zum zweiten Mal nacheinander zur DM-Endrunde geschafft haben!“, betonte Jensen, dessen Team die Saison auf Platz zwei hinter der Übermannschaft Paderborner SC beendete.

Dank Derbysieg: Diepholz Vizemeister

Diese Vizemeisterschaft tüteten die Diepholzer bereits am Samstag durch ein 3:1 im Derby beim SC Hasbergen ein. Den Anfang machte Julian Kischel durch ein glattes 3:0 gegen Tim Breidenbach. „Er hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr, hat überhaupt nichts anbrennen lassen und direkt gezeigt, wo die Reise an diesen Tag für uns hingehen sollte“, freute sich Jensen. Die weiteren Matchpunkte besorgten Felix Auer (Viersatzsieg) und Mahesh Mangaonkar (3:0 gegen Aqeel Rehman) an Position eins. Der 1. SC hatte den Inder extra einen Tag früher als üblich aus Helsinki einfliegen lassen. „Das hat sich als Vorteil erwiesen“, erklärte der Diepholzer Spielertrainer: „Mahesh war komplett ausgeruht, komplett hellwach, hat druckvoll nach vorne gespielt und so den Österreicher nie zur Entfaltung kommen lassen.“

SC Hasbergen - 1. SC Diepholz 1:3 Aqeel Rehman - Mahesh Mangaonkar 7:11, 4:11, 2:11; Roshan Bharos - Dylan Bennett 11:9, 11:6, 13:11; Fabian Igelbrink - Felix Auer 4:11, 11:6, 7:11, 3:11; Tim Breidenbach - Julian Kischel 0:11, 1:11, 7:11.

Als der letzte Schritt zur DM gegangen war, startete der Diepholzer Partyexpress. „Wir haben uns direkt ein Siegerbierchen gegönnt“, verriet Jensen. Passenderweise stand abends ein offizieller Empfang der Stadt Diepholz mit Bürgermeister Florian Marré an: „Da haben wir es schon ein bisschen knallen lassen.“

Bennett spielt zukünftig für die Zweite

Verständlich. Schließlich ging tabellarisch am Sonntag gegen Sportwerk Hamburg weder nach oben noch nach unten was. „Erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit war das Ergebnis absolut nebensächlich“, betonte Jensen nach dem 1:3: „Dylans Verabschiedung stand im Vordergrund.“ Ganz weg ist Bennett natürlich nicht. Der Niederländer wird für die Zweite in der Oberliga zum Schläger greifen. Zudem bleibt er ein wichtiger Ansprechpartner für Jensen: „Ich möchte auch in den nächsten Jahren nicht auf seine Expertise verzichten.“ Und Bennett wird ganz sicher auch aufmerksam verfolgen, wie sich seine Kollegen bei der DM, wo sie an Fronleichnam zunächst auf auf den 1. SC Kempten treffen, schlagen werden.

1. SC Diepholz - Sportwerk Hamburg 1:3 Mahesh Mangaonkar - Yahya Elnawasany 11:4, 7:11, 11:8, 5:11, 9:11; Dylan Bennett - Marek Panacek 8:11, 3:11, 5:11; Felix Auer - Fynn Schuck 11:4, 8:11, 11:5, 11:5; Dennis Jensen - Max Plettenberg 10:12, 8:11, 9:11.