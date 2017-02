Großer Aderlass bei Rehden II

Syke - Von Arne Flügge. Das Transferfenster ist geschlossen. Und das gilt nicht nur für die großen Clubs in den großen Ligen – auch für die Fußball-Teams im Kreis Diepholz hieß es am Dienstagabend um 18.00 Uhr: Nichts geht mehr. Anlass genug, einmal die Winterwechsel der heimischen Clubs von der Regionalliga bishin zur Bezirksliga unter die Lupe zu nehmen (Übersicht siehe links).

Den größten Aderlass musste der BSV Rehden II aus der Bezirksliga hinnehmen. Gleich zehn Spieler haben den Club verlassen. Drei davon wechselten zum Landesligisten TSV Wetschen, drei andere folgten Ex-Trainer Jörg Winkelmann zum TuS Levern. Neuzugänge? Fehlanzeige. „Wir haben noch acht, neun Spieler. Dazu können wir 13 A-Junioren in der U 23 einsetzen, ferner ist aus der ersten Mannschaft ein großer Überhang da. So werden wir die zweite Saisonhälfte bestreiten. Und mit dem Potenzial steigen wird auch nicht ab“, sagt Vereinschef Friedrich Schilling, der bei der Suche nach einem neuen Trainer für die Zweite in den nächsten Tagen Vollzug melden will. Im Sommer soll dann eine neue Mannschaft aufgebaut werden. Das Gesicht der Regionalliga-Mannschaft der Rehdener hat sich im Winter fast schon naturgemäß verändert. Drei Spieler gingen, acht kamen. „Und die“, sagt Trainer Stefan Stuckenberg, „müssen wir jetzt so schnell wie möglich integrieren“.

Die beiden Bremen-Ligisten ließen es ruhig angehen. Allerdings könnte der Brinkumer SV im Sommer einen Engpass auf der Torwartposition bekommen. Tim Schleusener hat schon jetzt eine Pause eingelegt, nach der Saison geht Niklas Frank, die Nummer eins des BSV, ins Ausland. Klar, dass Manager Frank Kunzendorf und der künftige Trainer Walter Brinkmann schon jetzt fieberhaft „nach einem neuen Keeper suchen“, wie Kunzendorf bestätigt. Das braucht der TSV Melchiorshausen nicht. Brinkums Liga-Konkurrent ist auf der Position und auch insgesamt gut aufgestellt. Daher keine Neuzugänge. „Wir haben die Qualität im Kader, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen“, gibt sich TSV-Trainer Wilco Freund zuversichtlich.

Landesliga-Spitzenreiter TuS Sulingen hat angesichts seines bärenstarken Kaders die Fühler nach Neuzugängen gar nicht erst groß ausgestreckt, zumal kein Spieler das Team verlassen hat. Die Verpflichtung von Jan-Christoph Thom (SC Uchte) habe sich „so ergeben“, wie Manager Thorsten Neumann sagt, „und der Junge ist hochtalentiert.“ Liga-Konkurrent TSV Wetschen geht mit Thomas Otte als neuem Coach, einem Rückkehrer und drei neuen Spielern in die restliche Saison. Wobei die Verpflichtung von Phil Schwierking, Rouven Schilling und Jessy-Yohan-Mieux Imboula fast geplatzt wäre, hätte Wetschens Co-Trainer Friedel Holle am „Deadline-Day“ nicht so viel Engagement gezeigt. Holle: „Das sind drei tolle Jungs, die gut zu uns passen.“

In der Bezirksliga blieb es indes mit Ausnahme der Massenabwanderung beim BSV Rehden II sehr ruhig. Bei drei Clubs tat sich gar nichts, die meisten anderen vermeldeten nur ein oder zwei Veränderungen, wobei die Rückkehr von Salam Garaf von Bremen-Ligist Bremer SV zum TuS Sulingen II wohl einer der überraschendsten Wechsel sein dürfte. Prominentester Neuzugang beim TSV Bassum ist Trainer Torsten Klein (zuvor TSV Eystrup), beim Bremer Bezirksligisten SC Weyhe beendete Marcel Drygalla seine Karriere.