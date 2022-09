Große Spannung vor Premiere der Spielgemeinschaft: Das nimmt sich die TTG Stuhr/Heiligenrode für die Landesliga vor

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Spielte zuletzt für den TV Stuhr, verstärkt jetzt aber die TSG Stuhr/Heiligenrode in der Landesliga: Routinier Klaus Krabbe. © westermann

Am Sonntag startet die frischgebackene Spielgemeinschaft TTG Stuhr/Heiligenrode um 13.00 Uhr gegen Aufsteiger RSV Hannover in die neue Saison der Tischtennis-Landesliga der Herren und möchte laut Kapitän Andre Meyer „endlich einmal nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen“.

Stuhr – Angesichts des aufgehübschten Kaders klingt die Zielsetzung ziemlich nach Understatement. Denn: Aus Heiligenrode stehen unverändert der bärenstarke Spitzenspieler Jens Oehlmann, Urgestein Jörn Brosowsky, Routinier Stefan Schulz, Edeljoker Viktor Mittelstädt sowie „Capitano“ Meyer zur Verfügung (allesamt mit langjähriger Verbandsliga-Erfahrung) – und aus Stuhr stößt das exzellente Vater-Sohn-Duo Klaus Krabbe/Florian Krabbe zum Team dazu. Bessere Spieler hat der Kreis Diepholz ganz sicher nicht zu bieten.

Meyer sieht andere Teams vorne

Trotzdem weigert sich Meyer, der nur pro forma als Spitzenspieler der Zweiten gemeldet wurde, beharrlich den Aufstieg ins Visier zu nehmen: „Badenstedt und den MTV Bledeln III halte ich schlichtweg für stärker, und auch die TSG Ahlten ist immer gefährlich. Wir wollen einfach nur entspannt im gesicherten Mittelfeld landen.“

Eine sehr vorsichtige Prognose. Mit Ahlten befindet sich die TTG definitiv auf Augenhöhe – mindestens, eher darüber – sodass am Ende der Saison Platz drei durchaus erreichbar wäre.

Für den Aufstieg hingegen müsste schon alles passen. Badenstedt hat in Jan-Helge Petri an Position eins den besten Spieler der Landesliga (QTTR-Wert von 2078) in seinen Reihen und Bledeln glänzt mit gleich fünf Spielern, die auf über 1 900 Punkte kommen. Zum Vergleich: Bei Heiligenrode kommt nur das Spitzenduo Oehlmann/Brosowsky auf solche Spitzenwerte.

Abgezockte Routiniers in den eigenen Reihen

Aber dafür kann die neu ins Leben gerufene Spielgemeinschaft mit ganz anderen Pfunden wuchern – ihrer überragenden Doppelstärke und einer gehörigen Portion Abgezocktheit. Gerade die „alten Hasen“ wie Schulz oder Klaus Krabbe sind mit allen Wassern gewaschen und dürften in der „Mitte“ nur sehr schwer zu bezwingen sein. Genau wie Spitzenspieler Oehlmann im oberen Paarkreuz und der technisch beschlagene Florian Krabbe im unteren. Zudem verfügt die TTG über drei kreuzgefährliche Doppel: Das Duo Oehlmann/Schulz braucht kaum eine andere Kombination zu fürchten, Brosowsky/Meyer können jedes gegnerische Spitzendoppel knacken und die beiden Krabbes dürften als Doppel drei so gut wie nichts verlieren.

„Wir verstehen uns alle gut, trainieren super“

Klingt alles nach einem echten Spitzenteam – und darauf sollte es auch hinauslaufen. Der Zusammenschluss von Heiligenrode und Stuhr sorgt dafür, dass auf Sicht der Verbandsliga-Aufstieg in Angriff genommen werden müsste. Zumal die Integration laut Meyer schon weitestgehend abgeschlossen ist: „Wir verstehen uns alle gut, trainieren super und freuen uns auf die Saison. So eine starke Truppe hatten wir ja lange nicht mehr beisammen.“ Stimmt. Und deshalb wird die Spielgemeinschaft auch lange oben mitmischen und zumindest am Sprung in die Verbandsliga schnuppern. Zum ganz großen Wurf wird es am Ende allerdings wohl (noch) nicht reichen.

Tischtennis-Landesliga: TTG Stuhr/Heiligenrode Aufstellung: 1. Jens Oehlmann, 2. Jörn Brosowsky, 3. Stefan Schulz, 4. Klaus Krabbe, 5. Florian Krabbe, 6. Viktor Mittelstädt. Saisontipp: Platz 3.