„Große Herausforderung“

Auswärtsschwacher HSG-Reserve fehlen einige Leistungsträger

+ Ist morgen stärker denn je gefordert: Matthias Andreßen, Mannschaftskapitän bei der HSG Barnstorf/Diepholz II.

Diepholz - Die HSG Barnstorf/Diepholz II muss am Samstag mal wieder reisen - und das verheißt in dieser Verbandsliga-Saison nichts Gutes für die Mannschaft von Trainer Raul-Lucian Ferent. Bisher gab es acht Spiele, sieben gingen davon verloren. Überhaupt läuft es derzeit nicht rund bei der HSG. Nur ein Sieg fuhr sie 2019 in vier Partien ein. Und auch wenn der Wilhelmshavener HV II auf Rang elf drei Plätze niedriger logiert als die Gäste, fahren die Diepholzer nicht unbedingt als Favoriten zum Spiel (Samstag, 19.00 Uhr) an die Nordwestküste.