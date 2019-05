Gronewold wechselt nach Brinkum

Stuhr verabschiedet sich mit Kellerduell in Steimbke aus Landesliga

+ Tapetenwechsel: Jan-Hendrik Gronewold verlässt den TV Stuhr und schließt sich dem Brinkumer SV an. Foto: Krüger

Stuhr – Vor einigen Monaten hatten sie beim TV Stuhr noch dran gedacht, dass das Saisonfinale beim SV BE Steimbke (Anstoß Samstag, 15.30 Uhr) vielleicht ein Endspiel um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga wäre. Ein Finale ist es schon – aber nur im Rennen um den vorletzten Platz. Dabei muss Stuhr morgen gewinnen, um Steimbke mit der Roten Laterne mit in die Bezirksliga zu nehmen.