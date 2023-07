Bezirksliga-Neuling TSV Weyhe-Lahausen: Größter Trumpf ist der Teamgeist

Bestens bekannte Verstärkung für die Mission Klassenerhalt: (von links) Trainer Stephan Hotzan mit den Neuzugängen Fernando Fernandez, Paul Köhler, Moritz Drescher und Christian Wiesner sowie Co-Trainer Florian Fernandez © Lohmann

Dass sie einer der Underdogs der kommenden Bezirksliga-Saison sein dürften, ist ihnen beim TSV Weyhe-Lahausen klar. „Es wird schwierig. Das wissen wir“, sagt Stephan Hotzan ehrlich. Der Aufstiegstrainer hat den Verein zum allerersten Mal in die Bezirksliga geführt, vor ca. 40 Jahren spielte der TSV mal in der seit 2006 abgeschafften Bezirksklasse.

Lahausen – „Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“, betont „Hotze“. Wohl wissend, ein paar Trümpfe in der Hinterhand zu haben – auch wenn einer davon äußerst traurig ist. „Tim ist immer noch bei uns dabei“, schildert Hotzan besonnen. Die Rede ist vom ehemaligen Spieler Tim Lanfermann. Der 20-Jährige war Anfang Januar an einer Hirnhautentzündung verstorben, was das Team bei aller Tragik „zusammengeschweißt“ habe, schildert Hotzan. Den 53-Jährigen beeindruckt heute noch, „wie die Jungs – speziell auch die Jüngeren – damit umgegangen sind“. Lanfermanns eingerahmtes Trikot mit ,seiner‘ Nummer neun samt Foto sei auch heute noch bei den Spielen dabei.

„Was mir als Trainer hilft, ist, dass viele untereinander auch sehr gut befreundet sind“, erklärt Hotzan weiter. „Das macht es einfacher, weil sie sich gegenseitig mehr pushen als wenn du einen zusammengewürfelten Haufen hast“, freut er sich über den „großen Teamgedanken“.

Die Tatsache, dass die Mannschaft bis auf Jorge Rosales und Lukas Meier beisammen geblieben ist, dürfte da sicherlich helfen. Hotzan hätte beide „gerne gehalten“. Doch dem „in der Offensive sehr aktiven“ Rosales fehle neben seiner Ausbildung im Fitnessstudio die Zeit für Fußball, Meier (zweite Mannschaft) dagegen die Aussicht auf genügend Spielpraxis.

Hotzans Schlüsselspieler sind aber weiterhin dabei. Allen voran: Tobias Delventhal. Der Oberliga- und Landesliga-erfahrene Ex-Stürmer ist mittlerweile als „Sechser“ der Leitwolf der jungen Lahauser Mannschaft. Spielerisch wie verbal nimmt der 33-Jährige das Heft des Handelns in die Hand. Und hatte so am Aufstieg maßgeblichen Anteil. „Man hat gesehen, dass er die Jungs geführt, gepusht und auch mal angeschnauzt hat, wenn es nicht lief“, beschreibt Hotzan das Wirken des „wichtigsten Faktors“.

Weitere „Hauptansprechpartner“ für den Trainer seien der gerade genesene Kapitän Torben Hellmuth, Innenverteidiger Taro Schierenbeck und Stürmer Dominik Lindenbaum. Zu dieser Achse gesellt sich mit Rückkehrer Christian „Kirsche“ Wiesner (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst) ein Bezirksliga-erfahrener Knipser mit „offensiven Qualitäten“. Die weiteren Neuzugänge Fernando Fernandez (SC Weyhe A-Junioren, zentrales Mittelfeld), Paul Köhler (ein Jahr Pause, Torhüter) und Moritz Drescher (ein Jahr im Ausland, Außenbahn) dürften derweil den Konkurrenzkampf im Team befeuern.

Nichtsdestotrotz hätte Hotzan gerne noch „einen gestandenen ,Sechser‘ oder Innenverteidiger“ geholt. „Uns fehlt ganz klar die Bezirksligaerfahrung“, gibt er unumwunden zu. Schließlich müsse sein Team im Vergleich zur Kreisliga „handlungsschneller“ werden und „konditionell noch mal eine Schippe drauflegen“.

Ziel sei deshalb „erst mal der Klassenerhalt“, verrät Hotzan, denkt dabei aber in Etappen: „Von Anfang an so die Punkte zu haben, dass du immer, wenn es mal nicht läuft, die Tuchfühlung zum Nichtabstiegsplatz hast.“

Dafür werde sein Team „nicht so offensiv agieren wie in der Kreisliga“, aber eben auch „nicht nur defensiv“ spielen. Man will sich schließlich nicht verstecken, auch wenn es schwierig wird.