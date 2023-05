Greifenbergs „ganz guter Tag“: Doppelpack beim Sulinger 3:2 im Pokal

Von: Cord Krüger

Das 1:0: Sulingens Lennart Greifenberg hängt Bavenstedts Florian Sarstedt ab und nimmt Maß. Schon vor dem Einschlag reißt Janik Dieckmann (hinter ihm), später Torschütze zum 2:0, zum Jubeln die Arme hoch. © Krüger

Sulingen – Lennart Greifenberg lächelte verschmitzt. „Ich habe einen ganz guten Tag erwischt“, räumte der Mittelfeldmann des TuS Sulingen ein. Stimmt! Vor allem erwischte er mit zwei Kracher-Toren den Landesliga-Konkurrenten SV Bavenstedt empfindlich und durfte sich nach dem 3:2 (1:0)-Achtelfinalsieg im Fußball-Bezirkspokal als „Man oft the Match“ feiern lassen.

Seinem Trainer Iman Bi Ria wären im Abstiegskampf zwar „drei Punkte gegen diese Mannschaft lieber gewesen“ – aber das kann ja noch kommen. Denn am 20. Mai muss der Tabellen-13. beim -siebten ran. Natürlich wird das „ein ganz anderes Spiel, aber mit so einer Leistung in den nächsten Spielen kommen wir da unten raus“, prophezeite der TuS-Coach.

TuS Sulingen nutzt Bavenstedts Schwachstelle

Erst recht, wenn seine Männer weiter so früh merken, wo der Gegner verwundbar ist. Am Montag war es Bavenstedts linke Abwehrseite. „Meine Spieler sollen auch selbst entscheiden, was sie auf dem Platz anders machen können“, erklärte Bi Ria.

Spieler des Spiels: Lennart Greifenberg Sulingens Balleroberer, Ballverteiler, Ball-Halter und Doppeltorschütze: im linken Mittelfeld, als Achter und Zehner immer präsent.

Und so hatten sie nach fünf Minuten die erste Chance dank Greifenbergs Solo über Bavenstedts Schwachstelle. Doch dessen scharfe Hereingabe drückte Jan Rabens knapp neben den Pfosten. Auf der anderen Seite musste Sulingens Schlussmann Eric Schröder erst nach einer Viertelstunde eingreifen – mit starkem Reflex gegen Luis Baule. Später war Schröder geschlagen, doch Innenverteidiger Timo Hibbeler drosch Baules Ball vor dem leeren Tor noch weg (22.).

Fleißiger Klare im Absschluss-Pech

Dann schlug Greifenberg zu. Nach einem Foul an Julian Miklis entschied der gute Schiedsrichter Sven Riedel auf Vorteil, Greifenberg sprintete durch die Kette und schloss aus 16 Metern ins kurze Eck ab (30.). Wenig später hätte es 2:0 stehen können, doch Rechtsverteidiger Theo Klare scheiterte erst an Keeper Lukas Broihan (35.) und köpfte kurz darauf eine Greifenberg-Ecke haarscharf drüber (37.). „Theo hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Bi Ria den 21-Jährigen. Auch bei ihm vermisste er allerdings „die letzte Konsequenz im vorderen Drittel“.

Dieckmanns 2:0 und Bavenstedts schneller Ausgleich

Aber kurz nach der Pause jubelten die „Grünen“: Eugen Uschpol schlug einen Diagonalball auf Bavenstedts indisponierte linke Seite, Julian Fehse rannte hinterher, luchste Till Becker den Ball ab und bediente Janik Dieckmann am zweiten Pfosten zum 2:0 (48.). Bavenstedts Trainer Omar Fahmy reagierte, brachte Tim Friedrich rein – und der traf drei Minuten nach seiner Einwechslung von rechts zum Anschluss (55.). „So dürfen wir kein Tor kassieren“, ärgerte sich Greifenberg: Beim vorherigen Einwurf „müssen wir enger dran sein“. Auch beim 2:2 „waren wir unsortiert“, urteilte Bi Ria. Eine Linksflanke von Cedric Jahnel bekam im Abwehrzentrum niemand geklärt, Mario Czauderna glich aus (58.). „Danach mussten wir uns erst wieder reinfinden“, verdeutlichte Greifenberg. „Aber wir wussten, dass wir noch nachlegen können.“

Greifenbergs 25-Meter-Kracher beschert das Viertelfinale

Vor allem der 22-Jährige selbst: Inzwischen von der Achter- auf die Zehnerposition vorgerückt, ließ er nach kurzem Sprint ein Geschoss aus 25 Metern zum 3:2 ab (69.). Beinahe hätte Jahnel zurückgeschlagen, doch sein Freistoß klatschte an den Querbalken (80.). So geht Sulingens Reise im Pokal weiter. „Und wenn wir wie diesmal und in der Runde davor deshalb keine Englische Woche haben, ist alles gut“, meinte Bi Ria.

Bezirkspokal, Achtelfinale: TuS Sulingen - SV Bavenstedt 3:2 (1:0) Sulingen: E. Schröder - Klare, Michael (68. Schmidt), Hibbeler, Uschpol, Brockmann - Greifenberg, Miklis, Fehse, Rabens - Dieckmann (90.+1 Hollmeyer). Tore: 1:0 (30.) Greifenberg, 2:0 (48.) Dieckmann, 2:1 (55.) Friedrich, 2:2 (58.) Czauderna, 3:2 (69.) Greifenberg. Schiedsrichter: Sven Riedel (FC Holtorf).