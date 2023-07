Keine Rückkehr nach USA-Aufenthalt: Lennart Greifenberg verabschiedet sich vom TuS Sulingen

Von: Fabian Terwey

Letzte Amtshandlung für den TuS Sulingen: Kapitän Lennart Greifenberg, der den Club verlässt, stemmt den Bezirkspokal. © Terwey, Fabian

Der Kapitän geht von Bord! Lennart Greifenberg wird den frisch gebackenen Bezirkspokalsieger TuS Sulingen verlassen. Nach seinem bevorstehenden, anderthalbjährigen USA-Aufenthalt wird sich der 22-Jährige einem anderen Fußballverein anschließen. Dies bestätigte er gegenüber dieser Zeitung - und er hat auch genaue Vorstellungen, welche Liga es mindestens sein sollte.

Sulingen – Das gewonnene Bezirkspokalfinale war das letzte Spiel von Lennart Greifenberg für den Fußball-Landesligisten TuS Sulingen. Das gab der Kapitän jetzt bekannt. Denn eine Rückkehr zum Club, der den freiwilligen Gang in die Bezirksliga antritt, schließt der 22-Jährige für die Zeit nach seinem rund eineinhalbjährigen Studiumsaufenthalt in den USA aus.

„Auch wenn ich in Deutschland geblieben wäre, hätte ich mir einen anderen Verein gesucht“, erklärt Greifenberg, der den Plan verfolgt „zukünftig Oberliga oder höher“ zu spielen.

Vorerst konzentriert sich Greifenberg aber ab Anfang August auf sein Wirtschaftsmasterstudium am College of Saint Rose in Albany im US-Bundesstaat New York. Das finanziert sich der Mittelfeldstratege mithilfe eines Fußball-Stipendiums. Mit den sogenannten „Golden Knights“, den goldenen Rittern, tritt Greifenberg dann gegen andere amerikanische College-Teams in einer Liga an. „Das wird eine aufregende Zeit“, freut sich Greifenberg.

Der bisherige Co-Trainer und jetzige Chefcoach Timo Knelangen möchte eine Greifenberg-Rückkehr nach Dezember 2024 indes nicht kategorisch ausschließen, sagt: „Das muss man dann sehen. In eineinhalb Jahren kann so viel passieren.“ Knelangen schätzt den Leader jedenfalls „als absolutes Vorbild in Sachen Arbeitseinstellung und Trainingsfleiß“.