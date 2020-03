Greifenberg legt vor und trifft – 3:1

Rehden - Von Cord Krüger. Am Ende ging gestern alles scheinbar so leicht: Tarik Elmali marschierte ungestört mit dem Ball auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, nahm den Kopf hoch, passte in den Rücken der Abwehr auf Lennart Greifenberg – und der Kapitän des JFV RWD Rehden schloss cool per Flachschuss ins lange Eck ab (78.). Kapitän Greifenberg atmete in der Jubeltraube der Rehdener A-Junioren-Fußballer erleichtert durch, und dieses Tor zum 3:1 (0:1)-Endstand gegen Weiche Flensburg 08 sicherte schließlich den immens wichtigen Heimsieg im Kampf um den Regionalliga-Verbleib.

„Keine Floskel – das war ein Sechs-Punkte-Spiel“, verdeutlichte JFV-Coach Drilon Gashi nach dem harten Stück Arbeit seines Tabellen-Viertletzten gegen den Vorletzten. Und er freute sich, dass er mit seiner Kabinenpredigt alle Akteure bei der Ehre gepackt hatte: „In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt: ,So spielt ein Absteiger.’“

Die Worte saßen, denn zurück auf den tiefen und schon ziemlich ramponierten Platz kamen die Rehdener nicht nur drei Minuten früher als die Gegner, sondern auch deutlich williger: Im zweiten Durchgang drehten sie dank vieler gewonnener Zweikämpfe, ständigen Nachrückens und enormer Laufleistung einen 0:1-Rückstand und gewannen folglich hochverdient. „Vor der Pause haben wir geschlafen“, monierte Gashi: „Das war leblos und ohne Leidenschaft.“

Das Duell hatte für sein Team allerdings auch denkbar blöd begonnen – denn gleich ihre erste Chance nutzten die Nordlichter: Johannes Siregar brachte eine Ecke herein, Christoph Samow köpfte den Ball über die Linie – 0:1 nach gerade mal vier Minuten! Ansonsten ließ die JFV-Abwehr nicht viel mehr zu, vorn agierten die Platzherren aber zu harmlos: Erstmals gefährlich wurden sie mit einem Eckball von Lennart Greifenberg, der Marcel Schillmöller fand – doch Flensburgs Keeper Jonas Wolz war auf dem Posten (10.). Erneut Greifenberg setzte Ramon de Wilde per Flanke in Szene, aber Wolz parierte (29.). Moritz Raskopp, Rehdens einziger echter Stürmer an diesem Tag, zielte wenig später drüber (31.). Gashi hatte genug gesehen, wechselte kurz darauf den lange verletzten David Kinner ein – und der gab an seinem 19. Geburtstag in der Offensive ein starkes Comeback. Ebenso zahlte sich nach der Pause die Einwechslung von Tarik Almali aus, der im defensiven Mittelfeld jede Menge Ballgewinne hatte und kluge Pässe nach vorn produzierte. Praktisch mit dem Wiederanpfiff spielte nur noch der JFV – und belohnte sich schnell: Schillmöllers Diagonalball von rechts in den Strafraum fand de Wilde, Flensburgs Iver Cordes brachte ihn zu Fall, doch halb im Liegen überlupfte de Wilde Weiches Schlussmann Wolz zum 1:1 (51.). Nun wollte der Tabellenelfte so richtig, doch Wolz rettete per Fußabwehr gegen de Wilde (54.), der bei einem Freistoß aufgerückte Lewis Stroth scheiterte aus kurzer Distanz ebenfalls an Flensburgs Nummer eins (58.). Auch zehn Minuten später hätte der Schlussmann bei einer Ecke von Mittelfeldregisseur Greifenberg den Ball gehabt – doch Kollege Lennart Nitsch veränderte per Kopf die Flugbahn, Wolz entglitt die Kugel, Joel Schallschmidt schaltete am schnellsten und traf aus fünf Metern zum 2:1. Schallschmidt krönte damit seinen guten Auftritt, nachdem ihn Gashi aus dem Mittelfeld weiter nach vorn beordert hatte. Er und seine Mitspieler blieben hungrig, suchten überlegt die Entscheidung – und machten dank Elmalis eingangs erwähnter Vorlage und Greifenbergs Maßarbeit den Deckel drauf. Da war es also gewonnen, jenes Sechs-Punkte-Spiel, von dem laut Gashi nun weitere folgen: „Unsere nächsten drei Gegner kommen auch von unten – da müssen wir genauso punkten, wenn wir drin bleiben wollen.“