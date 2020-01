Werder-Bremen-Manager Sascha Greber: „Wir wollen unter die besten Vier“

TTBL-Interview

+ © wes Cristian Tamas (li.) und Sascha Greber sind zufrieden mit der bisherigen Saison. © wes

Bremen - Von Carsten Drösemeyer. Was für ein Aufschwung! Nachdem Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen die vergangene Saison lediglich als Vorletzter abgeschlossen hatte, läuft es für die Hanseaten in dieser Spielzeit bedeutend besser. Nur zwei Punkte hinter dem Klassenprimus aus Saarbrücken liegt der SVW auf Rang vier in Lauerstellung und hat die Playoff-Qualifikation fest im Visier. Wohin der Bremer Weg noch führen soll, erläutern Trainer Cristian Tamas und Manager Sascha Greber im folgenden Gespräch.