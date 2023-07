Trainer Jacobeit begeistert: Nicolai Gräpler kehrt zurück zum TuS Sudweyhe

Von: Malte Rehnert

Nicolai Gräpler wird künftig wieder für den TuS Sudweyhe spielen. © Töbelmann

Nun ist es fix! Nicolai Gräpler wird in der Saison 2023/24 beim Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe spielen. Für den 28-jährigen Linksfuß ist es eine Rückkehr zu einem seiner Jugendclubs. Was der Weyher und sein Trainer Benjamin Jacobeit sagen, folgt jetzt:

Sudweyhe – Benjamin Jacobeit erhielt die frohe Botschaft im Österreich-Urlaub in Tirol. Am Montagabend erfuhr der Coach des Bezirksligisten TuS Sudweyhe am Telefon, dass Nicolai Gräpler in der kommenden Saison in seiner Mannschaft spielen wird – und Jacobeit ist hörbar begeistert: „Das ist für uns wie ein Sechser im Lotto. In den ersten Gesprächen hatte ich unsere Chancen bei nicht mal fünf Prozent gesehen. Aber dann wurde es immer intensiver.“

Gräpler wollte beim Bremer Double-Sieger FC Oberneuland (Bremen-Liga und Lottopokal) nicht weitermachen und hatte seither einige Optionen. „Ich hätte auch ein oder zwei Ligen höher gehen können“, sagt er am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Unter anderem trainierte er auch bei Regionalliga-Absteiger Atlas Delmenhorst mit. Doch dann entschied sich der Linksfuß für den Club, für den er schon in der Jugend (nach dem TSV Weyhe-Lahausen und dem SC Weyhe) gespielt hatte: „Ich kenne hier alle, von früher oder aus Brinkumer Zeiten. Und Sudweyhe hat sich sehr um mich bemüht.“ Vor allem Kapitän Bastian Helms, „einer meiner besten Kumpel“, sagt Gräpler und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Er hat sich mächtig ins Zeug gelegt.“

Gräpler: „Ich habe echt Bock auf die Sache“

Da er in Weyhe wohnt, sei auch der Aufwand deutlich geringer als etwa in der Oberliga Niedersachsen. „Und ich habe echt Bock auf die Sache“, betont er: „Es ist schon so etwas wie eine Herzensangelegenheit für mich.“ Mit seinem neuen, alten Verein will Gräpler, den Jacobeit auf der linken Außenbahn (Verteidiger oder Mittelfeld) sieht, um den Aufstieg mitspielen – und er prophezeit: „Ich werde mich hier pudelwohl fühlen.“

Allerdings braucht er nach eigener Aussage noch ein wenig, um topfit zu werden: „Nach meinem Weggang aus Oberneuland hatte ich keine richtige Vorbereitung. Ich bin noch nicht da, wo ich sein müsste. Fitnessmäßig bin ich etwa bei 70 Prozent – aber das kann ich schnell aufholen.“ Das letzte Gruppenspiel beim „ALTS-Cup“ in Ristedt gegen den SC Weyhe (7:1) verpasste er am Montag wegen leichter Wadenprobleme: „Ich hoffe aber, am Freitag wieder dabei sein zu können.“

Nach dem Kantersieg gegen den Nachbar-Club verkündete Gräpler dann die Entscheidung über seine fußballerische Zukunft – und sorgte damit für große Freude in Tirol.