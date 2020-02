Goodbye Rehden

Esche wandert in die USA aus

+ Tobias Esche Foto: wie

Hannover – Nach der Nullnummer mit teilweise Überlänge wurde es doch noch einmal emotional: Tobias Esche fand zunächst noch ein paar herzliche Worte an seine Teamkollegen, um sich dann in einen wahren Umarmungsmarathon zu stürzen. Es waren Esches letzte Amtshandlungen im Trikot des BSV Rehden. Der Innenverteidiger wandert in die USA aus. Bereits am Montagmorgen startet der Flieger über den großen Teich. „Die Abschiede hier fallen mir schwerer als gedacht“, sagt Esche. Er habe sich das alles aber „sehr gut überlegt“.