Golenia fehlt mehrere Wochen

Abwehrspezialist an der Hand operiert / HSG Barnstorf/Diepholz reist nach Delmenhorst

+ Bastian Carsten-Frerichs von der HSG Barnstorf/Diepholz bot zuletzt eine gute Leistung gegen den TSV Bremervörde, warf acht Tore von den Flügeln. Morgen ist der Routinier erneut gefordert. - Foto: maf

Barnstorf - Martin Golenia ist der Pechvogel der HSG Barnstorf/Diepholz: Erst fiel er mit einem Kreuzbandriss im Knie neun Monate aus, jetzt ist es der Ringfinger (Knochenabsplitterung im Gelenk) der Wurfhand. Gestern wurde der Allrounder im Krankenhaus in Damme von einem Handchirurgen operiert. Somit fehlt der Abwehrspezialist dem Tabellenachten in den kommenden Wochen, so auch in der morgigen Auswärtspartie (Anwurf 19.15 Uhr) bei Aufsteiger HSG Delmenhorst.