Sportlerwahl: „Glücksgefühl“ nach Corona-Strapazen - Kuchta fährt bei Cyclocross-DM aufs Treppchen

Von: Fabian Terwey

Erfolgreicher Cyclocross-Fahrer: Benjamin Kuchta. © kuchta

Benjamin Kuchta fror in der letzten Starterreihe, vor ihm die favorisierte Konkurrenz und der schneebedeckte Parcours. Die Voraussetzungen für den Cyclocross-Fahrer des Radsportvereins Bruchhausen-Vilsen bei der Deutschen Meisterschaft in Luckenwalde waren denkbar schlecht. Doch der 40-Jährige trotzte allen Widrigkeiten und kämpfte sich in der Altersklasse Masters 2 in Brandenburg als Drittplatzierter noch aufs Treppchen.

Weyhe – „Für mich war das sensationell, eine große Erleichterung“, erinnert sich der Nominierte für die Sportlerwahl an das Rennen im Januar. Hintergrund: Der Weyher hatte nach einer Corona-Infektion unter Folgeerkrankungen gelitten. „Ich hatte Fieber, ständigen Husten, war schlapp und habe kaum Luft bekommen“, berichtet Kuchta: „Mir ging es über mehrere Wochen gesundheitlich so schlecht, dass ich an den Bundesliga-Rennen nicht teilnehmen konnte. Und die entscheiden über den Startplatz bei der DM.“ Von Anfang Oktober bis Mitte November hatte der gelernte Konstruktionstechniker, heute für Qualitätssicherung in einem Unternehmen aus der Metallbranche zuständig, mit dem Training ausgesetzt.

„Lichtblick am Ende des Tunnels“

Als sich Kuchta dann zum ersten Mal wieder fürs Training aufs Rad schwang, sei er aufgeregt gewesen: „Es war ein Glücksgefühl, weil ein Lichtblick am Ende des Tunnels zu erkennen war. Ich wusste trotzdem nicht, in welcher körperlichen Verfassung ich mich sechs Wochen vor der DM befinde.“ Doch Kuchta schaffte es, sich derartig in Form zu bringen, dass er „einen guten Start“ in Luckenwalde hinlegte. „Nach der ersten von sechs Runden hatte ich wegen der hinteren Positionierung im Starterfeld schon 20, 30 Sekunden Rückstand auf die Konkurrenz vorne. Ich musste Vollgas geben, um an die ersten beiden Sven Baumann und Hannes Genze heranzukommen, Das hat am Ende aber Kraft gekostet.“ Denn der Parcours hatte es in sich. Aus der kurvenreichen Flachebene über Rasen mündete der Kurs in eine Sandpassage, in der das Rad auch mal getragen werden musste. „Da gilt es, die Balance zu finden“, erklärt Kuchta.

Tochter sitzt beim Training hinten im Anhänger

Tags zuvor hatte der Familienvater die Strecke bereits inspiziert, mit seiner Frau und seiner heute vierjährigen Tochter im Hotel übernachtet: „Meistens kommen die beiden mit. Ohne die tolle Unterstützung meiner Frau ginge es nicht.“ Schließlich sei es ein zeitintensiver Sport: „Ich trainiere fünfmal die Woche. Eine Ausdauereinheit geht vier Stunden, ein intensives Training zwei. Weil ich für die Arbeit schon um Viertel vor fünf aufstehe, trainiere ich, wenn ich Feierabend habe. Da geht es dann im Winter mit Licht durch den dunklen Wald.“ Auch seine Tochter habe Kuchta schon zu Einheiten mitgenommen: „Sie sitzt hinten im Anhänger. Ich bin dann zwar nicht so schnell, aber ein Training ist es trotzdem.“

Teilnahme an der WM in England

Kuchta selbst hatte mit dem Querfeldein-Fahren bereits im Alter von zehn Jahren angefangen: „Über Freunde bin ich zu dem Sport gekommen. Erfolge haben mich motiviert, dabei zu bleiben.“ Größter Triumph des Fahrers, jahrelanger Bestandteil der Nationalmannschaft, ist der dritte Platz bei der Europameisterschaft 2014 in Bensheim. Ein nächster Höhepunkt soll die WM in England werden. Nach dem Gewinn der niedersächsischen Verbandsmeisterschaft in der Altersklasse Masters 2 am Samstag in Osnabrück peilt Kuchta am kommenden Samstag in East Suffolk erneut das Podium an.