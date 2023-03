Globetrotter und Goalgetter: Viererpack – „Maxi“ Meyer knipst erstmals nach Weltreise für Neuenkirchen

Von: Fabian Terwey

Eins, zwei, drei, vier: So viele Tore erzielte Kapitän Maximilian Meyer für Fußball-Bezirksligist Neuenkirchen gegen Seckenhausen. © Meyer

Vier Tore in einem Spiel - da muss Maximilian Meyer nachdenken, wann er das zuletzt geschafft hat. „In der Jugend“, lächelt der Spieler des Wochenendes von Fußball-Bezirksligist TV Neuenkichen. Die Treffer beim 6:0 gegen Seckenhausen waren die ersten des Kapitäns nach seiner Weltreise, die er nur mit einem Rucksack unternahm.

Neuenkirchen – Selbst am Strand von Dubai fand Maximilian Meyer keine Ruhe. Das Meer glitzerte im Sonnenschein, die Temperaturen angenehm sommerlich, an seiner Seite ein guter Freund – „eigentlich das Paradies“, berichtet der 26-Jährige. Doch der Kapitän des TV Neuenkirchen war „hibbelig“. Denn Meyer verfolgte im Liveticker auf seinem Handy ein Spiel seines Fußball-Bezirksligisten. Und in dem wollte einfach kein Tor fallen. Der Torjäger selbst aber konnte nicht helfen. Ganz anders als am Samstag. Meyer knipste erstmals wieder seit der Rückkehr von seiner mehrmonatigen Rucksack-Weltreise. Und das gleich viermal beim 6:0-Heimsieg gegen Seckenhausen-Fahrenhorst. Damit kürte sich Meyer zum Spieler des Wochenendes – zum zweiten Mal in dieser Saison nach seinem Doppelpack am ersten Spieltag gegen Mühlenfeld.

„Zeitungsberichte kosten, aber dafür gebe ich dem Team gerne einen aus“, lacht Meyer. In der familieninternen WhatsApp-Gruppe hatten sie ihm bereits den Spielbericht vom Montag aus dieser Zeitung zukommen lassen. Der abfotografierte Artikel und das dazugestellte Bild von ihm erreichten Meyer in seiner neuen Heimat in Hamburg.

Eine Badehose und ein T-Shirt. Da, wo ich war, war gutes Wetter.

In der Hansestadt macht der angehende Lehrer für Sport und Mathe derzeit sein Referendariat an einer Grundschule. „Im Januar bin ich umgezogen, wohne hier alleine in einer Wohnung. Hamburg war mein Wunschort – auch wenn das für den Fußball semioptimal ist“, berichtet Meyer. Denn so verpasst der Angreifer die Trainingseinheiten, wenn nicht gerade Ferien sind.

Doch „Maxi“, wie sie ihn im Team meist nennen, hält sich auch so fit – „dreimal die Woche mit Kraftsport im Studio, auf dem Rad oder Laufband“.

Meyer fährt mit seinem Bruder für die Spiele von Hamburg nach Hause

An den Wochenenden fährt er meist mit Konstantin Meyer (24) zu seinen Eltern nach Neubruchhausen. Sein jüngerer Bruder und Mitspieler arbeitet ebenfalls in Hamburg. „Wenn man nicht mit dem Team trainiert, merkt man zwar, dass der Spielfluss fehlt, aber der Samstag hat gezeigt, dass es auch so nicht schlecht läuft“, schmunzelt Maximilian Meyer über seine vier Tore: „So oft in einem Spiel habe ich zuletzt in der Jugend getroffen – im Herrenbereich noch nicht.“

Der Angreifer ließ beim 1:0 zunächst zwei Gegner aussteigen und hämmerte den Ball schließlich in den Winkel. Vorm 3:0 eroberte er sich auf dem tiefen Rasen selbst die Kugel, schob lässig ein und hielt beim 5:0 bei einer Mario-Meyer-Ecke reaktionsschnell den Fuß rein. Nach Pass in die Gasse vollstreckte Meyer zum 6:0.

Geburtstagsfeier bei Mario Meyer

Den Erfolg feierte der Spielführer mit seinen Teamkollegen bei Mario Meyer zu Hause. Der dritte Meyer im Team, mit dem „Maxi“ nicht verwandt ist, feierte am Samstag seinen 25. Geburtstag.

„Das ist wirklich ein Team“, nennt Meyer das Erfolgsgeheimnis des Aufsteigers, der aktuell elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat. „,Musti’ (Trainer Mustafa Cali, d. Red.) packt jeden einzelnen von uns. Wir stehen ordentlich da, sind aber noch lange nicht durch.“

New York, Thailand, Dubai - der Liveticker läuft

Der Coach gibt das Lob zurück: „,Maxi’ ist ganz wichtig für uns, menschlich, als Torjäger und mit seinen sachlichen Ansprachen. Das halbe Jahr hat er uns sehr gefehlt.“ Die Weltreise zwischen Studium und Referendariat hatte Meyer nach den ersten Bezirksliga-Spieltagen aber unbedingt machen wollen: „Ich reise gerne, war erst mit meiner Familie in New York, dann alleine unterwegs in Indonesien, Thailand, Dubai und auf den Philippinen. Der TVN-Liveticker an Samstagen musste aber immer sein.“