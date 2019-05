Gießelmanns Sahnehäubchen

Wagenfelder Lokalmatador gewinnt M-Dressur / Wegener-Doppelsieg / Tenti zurück

+ Fleißiger Schleifensammler: Jan-Dirk Gießelmann siegte auf L’Esperado in der M*-Dressur. Insgesamt holte er fünf Platzierungen an erster bis dritter Stelle. Ihm gratulieren die Turnierleiterin Michaela Tenti und Sponsor Heinz Gerlach. Fotos: rohlfing

Wagenfeld - Von Sonja Rohlfing. Das Beste kommt oftmals am Schluss: Als letztes Paar in der M*-Dressur unterstrichen Jan-Dirk Gießelmann vom RV Wagenfeld und L’Esperado eindrucksvoll ihre Qualität und sorgten damit für einen Heimsieg in der höchsten Dressurprüfung. Auf dem Springplatz eroberte beim Maiturnier des RV Wagenfeld Ponyreiterin Claire Wegener vom RV Lembruch die Herzen des Publikums.