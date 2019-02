Gibt Jan Linné nach dem Training grünes Licht?

HSG Barnstorf/Diepholz hofft im Heimspiel gegen TSG Hatten-Sandkrug auf Mitwirken des Torjägers

+ Torgefährlich an den Flügeln: Bastian Carsten-Frerichs (M.) von der HSG Barnstorf/Diepholz hat sich für das Duell mit Oberliga-Neuling TSG Hatten-Sandkrug einiges vorgenommen.

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenverbleib: Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz (13:19 Zähler) erwartet am Freitag um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle die TSG Hatten-Sandkrug (14:18 Punkte). Wichtige personelle Frage: Kann Torjäger Jan Linné mitwirken? Der Leistungsträger weiß es noch nicht: „Ich möchte schon spielen, es ist mit meinem Fuß bereits besser geworden. Am Donnerstag werde ich trainieren und den Fuß belasten. Danach sehen wir dann weiter.“ Der 24-Jährige war vergangene Woche beim Abschlusstraining mit dem rechten Fuß umgeknickt, fiel verletzungsbedingt für die Partie beim VfL Fredenbeck (23:29) aus. Er ließ den Fuß vom Arzt röntgen und machte auch noch eine Ultraschalluntersuchung. Befund: Am Knochen ist nichts. Linné war auch noch beim Physiotherapeuten in Behandlung. Beim normalen Gehen hat er keine Probleme. Jetzt muss der Linkshänder das heutige Training abwarten.