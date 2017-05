Gessel und Sudweyhe kommen mit Medaillen heim

Dittelbrunn - Eine Silber- und eine Bronzemedaille: Die Jugendmannschaften aus dem Korbball-Bezirk Hannover-Nord haben bei den Deutschen Meisterschaften in Dittelbrunn (Unterfranken) einmal mehr eine gute Figur gemacht.

Erneut Platz zwei wurde es für die Jugend 18/19 des FC Gessel-Leerßen. Der Niedersachsenmeister musste am ersten Tag Monique Hagenah ersetzen (Grippe). Für sie rückte aus der B-Jugend Mailyn Rahm nach. Das Auftaktspiel gegen die TuS Helpup (Westfalen) ging mit 5:8 verloren. Damit stand die Mannschaft von Anja Brüning sofort unter Zugzwang. Gegen den VfL Niederwerrn reichte nach einer spielplanbedingten achtstündigen Pause allerdings ein Unentschieden für das Halbfinale. Nach einer zwischenzeitlichen 4:0-Führung wurde es noch eng. „Wir konnten das Unentschieden nicht zuletzt durch die starke Leistung von Hanne am Korb halten“, freute sich Trainerin Anja Brüning. Schließlich holte der amtierende Deutsche Vizemeister das wichtige 5:5 und hatte damit die Vorschlussrunde erreicht.

Hier ging es gegen Bayernmeister TSV Werneck. Nach einem temporeichen Start mit 4:0-Führung behielt der FC mit 4:1 die Oberhand und stand damit wie im Vorjahr wieder im Endspiel. In der TuS Helpup wartete hier ein starker Gegner, der dem Brüning-Team schon in der Gruppenphase das Leben schwer gemacht hatte. Mit 0:2 lag Gessel-Leerßen hinten und kassierte dann noch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die wieder gesunde Monique Hagenah (Brüning: „Unberechtigt.“) und das 0:3 durch den fälligen Viermeter. Doch der Kampfgeist war ungebrochen; zur Pause stand es 3:4, und in der 18. Minute glich Celine Gierth sogar zum 4:4 aus. Dass Helpup danach doch wieder auf 8:4 davonzog, führte Anja Brüning auf einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen zurück. Am Ende unterlag der FC mit 5:9. Bei aller Freude über das erneute Silber war auch Wehmut dabei: „Die Karriere dieser tollen Jugendmannschaft geht damit zu Ende“, bedauerte Brüning. Eines der erfolgreichsten Nachwuchsteams der letzten Jahre wechselt in die Damenklasse.

Einen abenteuerlichen ersten Turniertag hatte die Jugend 14/15 des TuS Sudweyhe. Obwohl vorher geübt und simuliert, schien die frühe Anpfiffzeit um kurz vor halb neun der Mannschaft von Torsten Hollendiek zu schaffen zu machen. So setzte es gleich ein 5:7 gegen Helpup. Um das Halbfinale zu erreichen, musste damit im zweiten Spiel ein Sieg her: „Und zwar mindestens mit zwei Körben Vorsprung, sonst hätten wir um Platz fünf spielen dürfen“, wusste Hollendiek. So kam es schon im zweiten Gruppenspiel zu einem wahren Herzschlagfinale: Gegen die Gastgeber, die Spvgg Hambach, lag der TuS kurz vor Schluss mit einem Korb vorn und verwarf 40 Sekunden vor dem Abpfiff einen Viermeter. Ausgerechnet Pechvogel Jule Walz war es dann, die nach einer Balleroberung mit der Schlussirene zum 8:6 traf – das reichte für das Halbfinale, das noch am gleichen Tag stattfand. Hier setzte sich Bayernmeister TSV Bergrheinfeld mit 6:3 durch und marschierte ins Endspiel – für das Hollendiek-Team blieb das kleine Finale.

„Aber zuerst hatten wir dann einen lustigen Abend“, plauderte der Coach aus. Nach viel Spaß im Hotel hatte seine Mannschaft die nötige Lockerheit und holte sich mit einem klaren 7:3 im Spiel um Bronze gegen Westfalenmeister TuS Helpup eine Medaille.

Ein Grund zu feiern, auch wenn ein weinendes Auge dabei war. Schließlich hatte der TuS Sudweyhe den späteren Deutschen Meister SG Findorff (5:3-Sieg im Endspiel) während der Saison zweimal geschlagen. „Aber wir sind trotzdem glücklich, dass wir mit unseren Fans am Ende noch einen schönen Sieg feiern durften“, freute sich Hollendiek. - she