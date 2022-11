„Geschenke“ bringen TuS Sulingen um den Lohn

Von: Cord Krüger

Teilen

Fällt Julian Fehse (vorn) in dieser Szene, darf sich der am Trikot zupfende Bavenstedter Asad Dlakic über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren. Doch Fehse lief weiter – und verpasste das 2:2 für seinen TuS Sulingen. © Krüger

Eine leidenschaftlich geführte zweite Hälfte reichte dem TuS Sulingen nach unglücklichen Gegentoren vor der Pause nicht: Der Fußball-Landesligist verlor sein Heimspiel gegen den SV Bavenstedt mit 1:2.

Sulingen – Am Ende versuchten es Lennart Greifenberg und Gabriel Czyborra noch mal mit brachialen Vollspann-Schüssen aus kurzer Distanz – doch auch in diesen Szenen brachten die Landesliga-Konkurrenten vom SV Bavenstedt noch ein Bein dazwischen und feierten ihre Rettungen frenetisch. So blieb’s am Sonntag bei der 1:2 (0:2)-Heimniederlage des TuS Sulingen vor 60 Zuschauern gegen den Tabellensiebten. Bitter für den zu Beginn diszipliniert agierenden und nach der Pause leidenschaftlich anrennenden Vorletzten. Und ärgerlich, weil „ich vorher ausgiebig vor Retwan Defli und Cedric Jahnel gewarnt hatte“, verriet TuS-Trainer Iman Bi Ria. „Aber beide schießen die Tore.“ Geschehen in einer ersten Hälfte, „von der ich enttäuscht war“, urteilte der Coach.

Zunächst gewährte sein Team dem Favoriten jedoch kaum Räume, verschob aufmerksam und verteidigte konzentriert. Janik Dieckmann gab nach feinem Steilpass von Marco Brockmann den ersten Schuss ab, zielte aber knapp unten links vorbei (4.). In der folgenden Minute musste TuS-Innenverteidiger Kim KwiTae gleich zweimal mit der Fußspitze Bavenstedter Vorstöße unterbinden. „Unser absoluter Allrounder“, adelte Bi Ria den Mittelfeldmann: „Von solchen Typen mit dieser Einstellung bräuchte ich mehr.“ Doch auch Badara Njie, HwiTaes Nebenmann im Abwehrzentrum, gefiel mit Kopfballstärke und Stellungsspiel.

Nach einer Viertelstunde hatte er zudem einen starken Diagonalball übers ganze Feld auf Marco Brockmann geschlagen, dessen Linkshereingabe setzte Jan Rabens haarscharf über den linken Knick. Ein deutlich dickeres Ding vergab Dieckmann freistehend aus kurzer Distanz – SV-Schlussmann Arvin Rohrig entschärfte per Fußabwehr (28.). „In so einer Situation muss ich mich mit allem reinwerfen, was ich habe“, rügte Ex-Torjäger Bi Ria.

Wenig später zeigte auch sein Keeper Eric Schröder gegen Tim Friedrich, dass er aus nächster Nähe retten kann (31.). Ebenfalls stark parierte er gegen Marco Czauderna, den Abpraller drückte Retwan Defli jedoch weitgehend ungestört zur Führung über die Linie – weil niemand aus der TuS-Defensive nachrückte (34.). Ein Wirkungstreffer für die Platzherren, die sich kurz darauf das zweite Gegentor fingen: Cedric Jahnel hielt den Fuß vor einen Rettungsschlag von Njie, und die Kugel flog aus sechs Metern in den Kasten (39.).

„Zwei Geschenke“, nannte Bi Ria die Gegentore: „In der Kabine gab es von mir dafür ein Donnerwetter. Seine Worte wirkten. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff verfehlte Rabens aus 14 Metern knapp, doch der nächste Angriff passte: Rabens luchste Lukas Marheineke den Ball ab, lief fast bis zur Grundlinie durch und legte quer auf Dieckmann, der in der Mitte nur noch zum 1:2 einschieben musste (49.). Mit dem Anschluss kehrte das Selbstvertrauen zurück, Rechtsverteidiger Theo Klare wagte nun auch offensiv mehr, Brockmann spulte auf der linken Seite ein enormes Pensum ab, und Mittelfeldmann Julian Fehse scheiterte nach Dribbling durch den Strafraum an Rohrig (60.). Auf der anderen Seite kratzte Schröder einen Czauderna-Schuss aus dem Winkel (71.). „Bis auf diese Szene haben wir nach der Pause nichts zugelassen“, meinte Bi Ria anerkennend.

Auf zwei aus seiner Viererkette muss er im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Garbsen allerdings verzichten: HwiTae sah seine fünfte Gelbe Karte, und Linksverteidiger Danny Stöver musste kurz vor Schluss mit einer bandagierten Schulter raus.

TuS Sulingen - SV Bavenstedt 1:2 (0:2) - Sulingen: E. Schröder - Greifenberg, Brockmann (76. Hollmeyer), Fehse, Dieckmann (81. Durmaz), Miklis (81. Schmidt), HwiTae, Stöver (87. Czyborra), Rabens, Njie, Klare. Bavenstedt: Rohrig - Dlakic, Jahnel (78. Baule), Czauderna, Defli (90.+1 Kwak), Friedrich, Peterke, Marheineke, Reimann, Draper, Sarstedt. Tore: 0:1 (34.) Defli, 0:2 (39.) Jahnel, 1:2 (49.) Dieckmann. Schiedsrichter: Patrick Herbach (TSV Havelse).